Victor37 написав:Кстати, в долгосрочном периоде, как показывает ПРАКТИКА (соответствует ли это "экономической науке" или нет) , рано или поздно это "отношение" и курс совпадают, например, 31.10.2003 около 5,3 Также не всегда курс "подтягивается" к "отношению", например,
Мертвий годинник теж двічі на день показує вірний час
Ніколи не міг зрозуміти, яке може бути Різдво після Нового року. Дблблд...
А то что Рождество каждый год в одну и туже дату а Воскресение по лунному календарю , ви це розумієте?
Друзья,празднуйте как я! Каждый день -рождество,проснулся и слава Б-гу,хвала Царю Царей,Слава Топору,Макаронам и т.п. Мне уже 665 лет и зим Живите для себя! Не забывайте отмечать каждый прожитый день Ваша жизнь коротка.Любите и будьте любимыми.Ваш Мизантроп. И,помните,я вас всех не люблю пс ЗАМЕЧЕНО СТОЛЕТИЯМИ: не сквернословьте,это важно! СИЛА не приемлет сквернословие,ругательства,негатив и т.п.
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Меня то же это волнует,а еще раньше один из форумчан баловал нас фото белочек,сейчас бы это было бы актуально,приближается год ближайшего родственника.Будем добрее и терпимее к друг другу в этом году,с праздником.
freeze написав:Какой-то странный сегодня выходной день. Все мои знакомые и партнеры в частных фирмах работают как обычно, даже Новая Почта работает по графику рабочего дня.
Возможно эти религиозные праздники, которые не нужно все таки отмечать выходными. Католическое Рождество так же как и Православное Рождество должны быть рабочими днями, может быть укороченными. Страна должна работать и создавать ВВП.
Смотрел свои сообщения на форуме и нашел майское, которое предсказывает стремление доллара к 20 грн.
Хорошая ссылка.К слову, получила неплохое одобрение участников форума. Респект. Перечитал. Рекомендую к перепрочтению.
Все верно.
И насчет того, что торговля и экономика заставит прыгнуть темпы роста.
И насчет продукции с высокой добавленной стоимостью.
Я выдвинул предположение также достаточно точное и не в мае, а еще в феврале 2019-го.
Я неоднократно писал тут( раз пять так точно) - точка невозврата к 22-23 еще не пройдена. Чуть меньше года прошло, и вот мой прогноз практически сбылся.
Кроме вас и своих февральских сообщений и не припомню кто еще писал о том,что существенная ревальвация гривны возможна, все обсуждали - куда уйдет ракета.
Другое дело, что ни ваши факторы не отыграли, ни мои.
Я связывал ревальвацию с экономическими реформами и уменьшением коррупции на порядок.
Ни я ,ни вы не смогли ,да и не могли знать, что ревальвация будет трешовая,туфтовая, основанная на "макулатуре", и всего лишь на обещаниях нормандской стабилизации и выброса на рынок "единственной квартиры" рынка земли, поскольку никто не мог предположить большинство в Раде и их опасные и не толковые игры в экономике.
Такой хоккей нам не нужен.
Нам нужна не дутая, а крепкая и стабильная национальная валюта.
И numbeo нам (65-е место) нужен выше хотя бы Румунии (40-е место,Грузии(52-е место), Белоруссии(38-е место) и Болгарии (43-тье место).
На Польшу(36-е место) даже не надо замахиваться, там разрыв пошел уже не на годы, а на многие десятилетия.
Автор77 написав: Хорошая ссылка.К слову, получила неплохое одобрение участников форума. Респект. Перечитал. Рекомендую к перепрочтению.
Все верно.
И насчет того, что торговля и экономика заставит прыгнуть темпы роста.
И насчет продукции с высокой добавленной стоимостью.
Я выдвинул предположение также достаточно точное и не в мае, а еще в феврале 2019-го.
Я неоднократно писал тут( раз пять так точно) - точка невозврата к 22-23 еще не пройдена. Чуть меньше года прошло, и вот мой прогноз практически сбылся.
Кроме вас и своих февральских сообщений и не припомню кто еще писал о том,что существенная ревальвация гривны возможна, все обсуждали - куда уйдет ракета.
Другое дело, что ни ваши факторы не отыграли, ни мои.
Я связывал ревальвацию с экономическими реформами и уменьшением коррупции на порядок.
Ни я ,ни вы не смогли ,да и не могли знать, что ревальвация будет трешовая,туфтовая, основанная на "макулатуре", и всего лишь на обещаниях нормандской стабилизации и выброса на рынок "единственной квартиры" рынка земли, поскольку никто не мог предположить большинство в Раде и их опасные и не толковые игры в экономике.
Такой хоккей нам не нужен.
Нам нужна не дутая, а крепкая и стабильная национальная валюта.
И numbeo нам (65-е место) нужен выше хотя бы Румунии (40-е место,Грузии(52-е место), Белоруссии(38-е место) и Болгарии (43-тье место).
На Польшу(36-е место) даже не надо замахиваться, там разрыв пошел уже не на годы, а на многие десятилетия.
Сегодня здесь все, что не про Рождество трут - оффтоп
Victor37 написав:Кстати, в долгосрочном периоде, как показывает ПРАКТИКА (соответствует ли это "экономической науке" или нет) , рано или поздно это "отношение" и курс совпадают, например, 31.10.2003 около 5,3 Также не всегда курс "подтягивается" к "отношению", например,
Мертвий годинник теж двічі на день показує вірний час
Принципова різниця у тому, що мертвий годинник ніколи нікуди НЕ рухається НЕЗАЛЕЖНО від будь-яких обставин (рухається лише час) Натомість і курс, і «отношение» періодично рухаються назустріч або у протилежні сторони ЗАЛЕЖНО від певних обставин
Востаннє редагувалось Victor37 в Сер 25 гру, 2019 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Спостерігаю як експерти витягують історії запобігання зміцненню валюти та історії «лузерства» її зміцнення.
Вражаючий нарратив. Фокус на тому, що для стимулювання експорту усі «розумні» запобігали зміцненню курсу. З одного боку, не варто дивуватися такому нарративу в країні, яка не має досвіду плавання курсу, з іншого боку - та скільки можна маніпулювати.
1. Китай. Традиційно запобігає швидкому зміцненню курсу, точніше намагається підтримувати його на певній відстані від ПКС при одночасному підтриманні цінової стабільності. Але при цьому величезні резерви НБК не покривають навіть 10% грошової бази. І при цьому витрати на стерилізацію вимірюються відсотками ВВП. Чи зміг би Китай запобігати зміцненню валюти без політично відчутних фіскальних втрат, якби його резерви були би більшими щодо внутрішніх монетарних параметрів? Китай є сировинним експортером?
2. Японія. Формально курс плаваючий, а профіцит торгівлі значний. Внутрішнє споживання загальмовано через значну схильність до заощаджень. Величезні резерви - крапля в морі масштабів внутрішнього фінансового ринку. Плаза-Лувр? Втрачене десятиліття? А про бульбашку на ринку нерухомості 1980-х забули? І до речі, чомусь знову не експортер сировини.
3. «Лузер» Бразилія 2009-2010... Зміцнення реала було шоком для бразильської економіки, але наслідком тої самої неконвенціональної монетарної політики ФРС, коли Банк Бразилії був не в стані продовжувати нагромаджувати і стерилізувати резерви. Казка лузерства закінчилась в 2013 як тільки Бен Бернанке оголосив - оголосив - про можливість згортання програми кількісного пом'якшення. І при цьому роль резервів Банку Бразилії в монетарній політиці непорівнянно більша, ніж в Японії та Китаї. І так... Бразилія сировинний експортер. І так... Бразилія прагне подолати сировинну залежність. І плаваючий курс є важливим для цього.
4. Україна. Так. Мене абсолютно не радує швидкість зміцнення гривні. Абсолютно. Але чи є в цьому наша заслуга як привабливої дестинації чи як країни з високими ставками? Та не має. 2018 рік наочний приклад. В 2019 змінилися глобальні фінансові умови, частка глобальних факторів в потоках капіталу підвищилась, що при очікуваннях затяжного підтримання низьких ставок в розвинутих країнах означає масштабний приплив на ринки країн з ринками, що формуються. Чи був би приплив меншим за нижчих ставок? Зараз можна сказати, що ні. Адже це глобальний приплив. Чи були би кращі макроекономічні показники? Швидше ні? При доларових цінах контрактів та стисненні зовнішнього попиту єдине що було би іншим - маржинальність окремих видів експорту. Чи був би галас з приводу навантаження ДС на бюджет та «витіснення реального кредитування»? Так. І в істеричних масштабах. З гіршими інфляційними очікуваннями, з тою самою невірною у можливості незалежного центробанку, з тим самим апломбом з приводу «інфляційного наповнення бюджету».
При девальвації у нас «сировинні барони наживаються». А при ревальвації «страждають експортери».
Може варто перестати брехати сам собі і сказати: ми не можемо змінити відносну доходність інвестицій в сировинні сектори з політичних міркувань, тому будемо марити валютними війнами в судомних надіях, що сировинні олігархи зроблять економіку високо інноваційною.
Може краще визнати, що якщо ми хочемо підвищення зарплат (конвенції), цінової стабільності і уникнення суттєвого зміцнення гривні, то тоді треба бути готовими платити за це процентними витратами НБУ. Інакше це не працює.
Може краще просто знати, що ефекти переключення доходів/витрат не працюють в сировинній економіці з високою і нестабільною інфляцією.