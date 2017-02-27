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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
чего здесь Фунтика нет?
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:28
Віце-прем'єр РФ Дмитро Козак, заявив, що виплата компенсації в 2,9 мільярда доларів за Стокгольмським арбітражем це "крапля в морі" в порівнянні з іншими можливими претензіями до РФ.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія 24", передають Ведомости.
"Передбачити, наскільки хто виграв, не може ні Україна, ні ми ... 2,9 млрд дол, які ми заплатимо на виконання рішення суду, яке вже вступило в силу, - це крапля в морі в порівнянні з тими претензіями, які могли б бути для Росії ", - зазначив Козак.
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:32
Утверждение выглядит странновато. Ибо все знают, что на рынке всё зависит от цены.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:37
Все зависит от того, что мы подразумеваем за выражением "меньшая ставка" - ????
Как видно по графику что я вчера выкладывал, ставки по ОВГЗ в начале года были 20% и снизились до 11% . Но нерезы заходили до самого конца года ...
Живите своим умом!
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:40
Могу напомнить
Я еще в
Суб 26 сер, 2017 12:04
Сделал вывод
https://forum.finance.ua/topic222021.html?p=4154345&hilit=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC#p4154345
Сейчас постепенно происходит деэскалация конфликта после избрания Зеленского, снижается инфляция, рассматривают законопроект о рынке земли, соответственно сбывается 1-й вывод, т.е. движемся к 20
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:47
Ох уж эти "экономисты". НБУ снизил учетную ставку до 13,5%, откуп на межбанке только за прошлую неделю на пол $млрд, при этом курс продолжил падать камнем вниз, но все равно "нынешний курс гривны создан искуственно", но кто то это еще продолжает жевать :
По пол миллиарда откупа на межбанке в неделю , но удержать курс от укрепления все равно невозможно, и это "Курс сделали искусственно" ??? Без комментариев ..
И так каждый раз 28,27,26,25,24,23,теперь уже в 22 шагнули - и все это искуственно ? Неужели не логичней предположить что уровень с которого идет укрепление - 27-28 - это и был искуственный уровень, на который предыдущая власть и загнала гривну в своих интересах, что подтверждено уже многократно.
С самого начала истерии вокруг валютных ОВГЗ, которую в основном развивают экс-провластные блогеры, у меня было стойкое убеждение что это какой то бред, лишь дымовая завеса для прошлой власти , после ухода которой гривна совершенно естественно начала укрепляться , явно указывая чем они на самом деле занимались. Дымовая завеса чтобы отсрочить время когда в тех полетят камни, после осознания как соевые нагрели всю страну, завеса чтобы можно было успеть переписать на родственников активы и т.п.
Денежной массы 52 млрд. 4 хвостатых млрд ОВГЗ от нерезов это порядка 8%. То есть когда гривна укреплялась в пределах этих 8% еще можно было страдать бредом и пытаться сваливать все на валютные ОВГЗ от нерезов. Но сейчас уже, слава богу, гривна укрепилась на 20%. Как можно продолжать нести эту чушь и при этом опять все валить на ОВГЗ ?
Поступления от заробитчан порядка 12 млрд$, и это только официальные каналы , "карманных" денег может оказаться не меньше. Только ежегодная дельта - прирост ежегодной суммы только официальной части сравним с пресловутыми обьемами ОВГЗ от нерезов.
За этот неполный еще год поступления от экспорта агропродукции выше $20 млрд, с приростом относительно прошлого года в несколько млрд, что также сравнимо с обьемами ОВГЗ от нерезов.
Но все равно для сирых и соевых умов укрепление "искусственно", "спекулятивный капитал ОВГЗ" на рынке.
За год на межбанке было откупленно почти 7 млрд$ на фоне зашедших "спекулятивных" 4 хвостатых. Это почти в 2 раза больше, Но все равно именно они сделали погоду.
Но при тех самых факторах, при шоколадном , и поступления от агросектора росли, и с каждым годом заробитчане заводимли в страну все больше , гривна постоянно падала , при смене власти начала стремительно расти, и это все оказывается благодаря несчастным 4 хвостатым млрд ОВГЗ от нерезов ? Вы серьезно ? Соевые наперсточники всем обьяснили, чтобы в них раньше времени камни не полетели, что причина укрепления в том что видите ли шарик в другом наперстке, и все дружно поверили "аааа, так это наперсток ОВГЗ, значит все нормально". Да с этим "народом" не то что до 35 на ровном месте долететь можно, до всех 200 даже на незаправленной ракете. Просто действительно с таким населением страшно за страну становится.
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:50
А то что Рождество каждый год в одну и туже дату а Воскресение по лунному календарю , ви це розумієте? [/quote]
Друзья,празднуйте как я! Каждый день -рождество,проснулся и слава Б-гу,хвала Царю Царей,Слава Топору,Макаронам и т.п. Мне уже 665 лет и зим
Живите для себя!
Не забывайте отмечать каждый прожитый день
Ваша жизнь коротка.Любите и будьте любимыми.Ваш Мизантроп.
И,помните,я вас всех не люблю
пс ЗАМЕЧЕНО СТОЛЕТИЯМИ: не сквернословьте,это важно! СИЛА не приемлет сквернословие,ругательства,негатив и т.п. [/quote]
Привет .
Вот Вы психанули .
Мало Вы живете !
На самом деле Вам значительно больше.....
Константинопольская эра, византийская эра, древнерусская эра[1], «от Адама», мартовский стиль — система летоисчисления «От сотворения мира», которая православными теологами относилась к пятнице — шестому дню творения, вычисленному согласно Септуагинте как 1 марта 5508 года до н. э., а впоследствии как суббота 1 сентября 5509 года до н. э. (сентябрьский стиль). Начиная с VII века, постепенно стала текущей хронологической системой в Византии и во всём православном мире, например, в Сербии и Болгарии. Использовалась, в частности, в русских летописях (с некоторыми погрешностями в 1—2 года, связанными с датами первого дня нового года и другими проблемами),
Востаннє редагувалось холява в Сер 25 гру, 2019 16:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:50
Кажущаяся деэскалация. Реально убивать стали больше чем в прошлом году, но говорить об этом СМИ стали меньше.
Если следовать вашей логике и связывать ревальвацию с "деэскалацией", то выйдет что она не основана на реальной политической ситуации, но только на эффекте пропаганды.
Впрочем, вы напрочь "забыли" о беспрерывной печати ОВГЗ в последние месяцы, которая привела к затоплению валютой межбанка и, собственно, стала основной причиной ревальвации.
Но игла ОВГЗ - вещь суровая. Теперь если прекратить печатать - курс взлетит ракетой. А если не прекращать то экономику рванет ядреной бимбой. Но попозжее.
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:58
Surfer
Смотря что понимать под словом искусственно.
Общее направление движения всегда выбирает некое ответственное лицо, можно сказать волюнтаристски или искусственно. И ставит в своей работе приоритеты.
Можно в ответ на проблемы подпечатать гривны, можно выпустить под высокий процент ОВГЗ и продать нерезам, взяв от них валюту, можно делать понемногу и то и другое. Наверное какие-то еще пути есть, взять курс на привлечение зарубежных инвестиций в экономику, максимально облегчив условия для этого. Да еще есть варианты. Решение что выбрать принимает всегда небольшая группа ответственных за это специалистов или политиков.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 25 гру, 2019 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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