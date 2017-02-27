Додано: Сер 25 гру, 2019 16:50

Мизантрóп написав: холява написав: Так что, Всем Хорошего Рождества ! Так что, Всем Хорошего Рождества !

Ніколи не міг зрозуміти, яке може бути Різдво після Нового року.

Дблблд... Ніколи не міг зрозуміти, яке може бути Різдво після Нового року.Дблблд...

А то что Рождество каждый год в одну и туже дату а Воскресение по лунному календарю , ви це розумієте?[/quote]Друзья,празднуйте как я! Каждый день -рождество,проснулся и слава Б-гу,хвала Царю Царей,Слава Топору,Макаронам и т.п. Мне уже 665 лет и зимЖивите для себя!Не забывайте отмечать каждый прожитый деньВаша жизнь коротка.Любите и будьте любимыми.Ваш Мизантроп.И,помните,я вас всех не люблюпс ЗАМЕЧЕНО СТОЛЕТИЯМИ: не сквернословьте,это важно! СИЛА не приемлет сквернословие,ругательства,негатив и т.п.[/quote]Привет .Вот Вы психанули .Мало Вы живете !На самом деле Вам значительно больше.....Константинопольская эра, византийская эра, древнерусская эра[1], «от Адама», мартовский стиль — система летоисчисления «От сотворения мира», которая православными теологами относилась к пятнице — шестому дню творения, вычисленному согласно Септуагинте как 1 марта 5508 года до н. э., а впоследствии как суббота 1 сентября 5509 года до н. э. (сентябрьский стиль). Начиная с VII века, постепенно стала текущей хронологической системой в Византии и во всём православном мире, например, в Сербии и Болгарии. Использовалась, в частности, в русских летописях (с некоторыми погрешностями в 1—2 года, связанными с датами первого дня нового года и другими проблемами),