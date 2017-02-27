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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3170317131723173>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 460
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
33
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

чего здесь Фунтика нет?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:28

Віце-прем'єр РФ Дмитро Козак, заявив, що виплата компенсації в 2,9 мільярда доларів за Стокгольмським арбітражем це "крапля в морі" в порівнянні з іншими можливими претензіями до РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія 24", передають Ведомости.

"Передбачити, наскільки хто виграв, не може ні Україна, ні ми ... 2,9 млрд дол, які ми заплатимо на виконання рішення суду, яке вже вступило в силу, - це крапля в морі в порівнянні з тими претензіями, які могли б бути для Росії ", - зазначив Козак.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:32

  zzzzzz написав:Пост не мой....


Чи був би приплив меншим за нижчих ставок? Зараз можна сказати, що ні. Адже це глобальний приплив.


Утверждение выглядит странновато. Ибо все знают, что на рынке всё зависит от цены.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:37

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Пост не мой....


Чи був би приплив меншим за нижчих ставок? Зараз можна сказати, що ні. Адже це глобальний приплив.


Утверждение выглядит странновато. Ибо все знают, что на рынке всё зависит от цены.


Все зависит от того, что мы подразумеваем за выражением "меньшая ставка" - ????
Как видно по графику что я вчера выкладывал, ставки по ОВГЗ в начале года были 20% и снизились до 11% . Но нерезы заходили до самого конца года ...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:40

  Автор77 написав:Я неоднократно писал тут( раз пять так точно) - точка невозврата к 22-23 еще не пройдена.
Чуть меньше года прошло, и вот мой прогноз практически сбылся.

Кроме вас и своих февральских сообщений и не припомню кто еще писал о том,что существенная ревальвация гривны возможна, все обсуждали - куда уйдет ракета.


Могу напомнить :D
Я еще в
Суб 26 сер, 2017 12:04
Сделал вывод
Если будет де-эскалация военного конфликта и значительное снижение инфляции - то курс доллара вполне может стремиться к 20 (не обязательно досягая этого уровня). Может этому также способствовать и возможное появление рынка земли

В случае же продолжения/эскалации конфликта, связанных с этим панических настроений и увеличения производительности печатного станка НБУ (нал и/или безнал) – курс будет стремиться к 28 и более.

https://forum.finance.ua/topic222021.html?p=4154345&hilit=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC#p4154345

Сейчас постепенно происходит деэскалация конфликта после избрания Зеленского, снижается инфляция, рассматривают законопроект о рынке земли, соответственно сбывается 1-й вывод, т.е. движемся к 20 :wink:
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:47

  freeze написав:По мнению экономиста Алексея Куща нынешний курс гривны был создан искусственно:

"Основной курсовой тренд формировался с помощью искусственных монетарных факторов, и с помощью искусственных финансовых факторов. К искусственным монетарным факторам следует отнести политику НБУ — политику высоких процентных ставок — направленную на стабилизацию избыточно-денежной массы. НБУ, фактически, не выпускал ликвидность из банковской системы в сектор кредитования. Он делал это с помощью такого монетарного инструмента как депозитный сертификат — продавал его банкам и таким образом связывал избыточную ликвидность. Создавался искусственный дефицит гривни на рынке.

С другой стороны, Минфин с помощью ОВГЗ практически полностью забирал все ресурсы из рынка капитала. Был создан профицит валюты на внутреннем рынке. С одной стороны — дефицит гривны, с другой — профицит валюты. Эти две тенденции создали тренд укрепления гривни."


Ох уж эти "экономисты". НБУ снизил учетную ставку до 13,5%, откуп на межбанке только за прошлую неделю на пол $млрд, при этом курс продолжил падать камнем вниз, но все равно "нынешний курс гривны создан искуственно", но кто то это еще продолжает жевать :

  fin написав:Полностью согласен. Курс сделали искусственно. Экономически он необоснован.


По пол миллиарда откупа на межбанке в неделю , но удержать курс от укрепления все равно невозможно, и это "Курс сделали искусственно" ??? Без комментариев ..

И так каждый раз 28,27,26,25,24,23,теперь уже в 22 шагнули - и все это искуственно ? Неужели не логичней предположить что уровень с которого идет укрепление - 27-28 - это и был искуственный уровень, на который предыдущая власть и загнала гривну в своих интересах, что подтверждено уже многократно.

С самого начала истерии вокруг валютных ОВГЗ, которую в основном развивают экс-провластные блогеры, у меня было стойкое убеждение что это какой то бред, лишь дымовая завеса для прошлой власти , после ухода которой гривна совершенно естественно начала укрепляться , явно указывая чем они на самом деле занимались. Дымовая завеса чтобы отсрочить время когда в тех полетят камни, после осознания как соевые нагрели всю страну, завеса чтобы можно было успеть переписать на родственников активы и т.п.

Денежной массы 52 млрд. 4 хвостатых млрд ОВГЗ от нерезов это порядка 8%. То есть когда гривна укреплялась в пределах этих 8% еще можно было страдать бредом и пытаться сваливать все на валютные ОВГЗ от нерезов. Но сейчас уже, слава богу, гривна укрепилась на 20%. Как можно продолжать нести эту чушь и при этом опять все валить на ОВГЗ ?

Поступления от заробитчан порядка 12 млрд$, и это только официальные каналы , "карманных" денег может оказаться не меньше. Только ежегодная дельта - прирост ежегодной суммы только официальной части сравним с пресловутыми обьемами ОВГЗ от нерезов.

За этот неполный еще год поступления от экспорта агропродукции выше $20 млрд, с приростом относительно прошлого года в несколько млрд, что также сравнимо с обьемами ОВГЗ от нерезов.

Но все равно для сирых и соевых умов укрепление "искусственно", "спекулятивный капитал ОВГЗ" на рынке.

За год на межбанке было откупленно почти 7 млрд$ на фоне зашедших "спекулятивных" 4 хвостатых. Это почти в 2 раза больше, Но все равно именно они сделали погоду.

Но при тех самых факторах, при шоколадном , и поступления от агросектора росли, и с каждым годом заробитчане заводимли в страну все больше , гривна постоянно падала , при смене власти начала стремительно расти, и это все оказывается благодаря несчастным 4 хвостатым млрд ОВГЗ от нерезов ? Вы серьезно ? Соевые наперсточники всем обьяснили, чтобы в них раньше времени камни не полетели, что причина укрепления в том что видите ли шарик в другом наперстке, и все дружно поверили "аааа, так это наперсток ОВГЗ, значит все нормально". Да с этим "народом" не то что до 35 на ровном месте долететь можно, до всех 200 даже на незаправленной ракете. Просто действительно с таким населением страшно за страну становится.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:50

  Мизантрóп написав:
  холява написав:Так что, Всем Хорошего Рождества !

Ніколи не міг зрозуміти, яке може бути Різдво після Нового року.
Дблблд...

А то что Рождество каждый год в одну и туже дату а Воскресение по лунному календарю , ви це розумієте? :mrgreen:[/quote]
Друзья,празднуйте как я! Каждый день -рождество,проснулся и слава Б-гу,хвала Царю Царей,Слава Топору,Макаронам и т.п. Мне уже 665 лет и зим 8)
Живите для себя!
Не забывайте отмечать каждый прожитый день :!:
Ваша жизнь коротка.Любите и будьте любимыми.Ваш Мизантроп.
И,помните,я вас всех не люблю :wink:
пс ЗАМЕЧЕНО СТОЛЕТИЯМИ: не сквернословьте,это важно! СИЛА не приемлет сквернословие,ругательства,негатив и т.п. :!:[/quote]

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Привет .
Вот Вы психанули .
Мало Вы живете !
На самом деле Вам значительно больше.....

Константинопольская эра, византийская эра, древнерусская эра[1], «от Адама», мартовский стиль — система летоисчисления «От сотворения мира», которая православными теологами относилась к пятнице — шестому дню творения, вычисленному согласно Септуагинте как 1 марта 5508 года до н. э., а впоследствии как суббота 1 сентября 5509 года до н. э. (сентябрьский стиль). Начиная с VII века, постепенно стала текущей хронологической системой в Византии и во всём православном мире, например, в Сербии и Болгарии. Использовалась, в частности, в русских летописях (с некоторыми погрешностями в 1—2 года, связанными с датами первого дня нового года и другими проблемами),
Востаннє редагувалось холява в Сер 25 гру, 2019 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:50

  Victor37 написав:Сейчас постепенно происходит деэскалация конфликта после избрания Зеленского

Кажущаяся деэскалация. Реально убивать стали больше чем в прошлом году, но говорить об этом СМИ стали меньше.

Если следовать вашей логике и связывать ревальвацию с "деэскалацией", то выйдет что она не основана на реальной политической ситуации, но только на эффекте пропаганды.

Впрочем, вы напрочь "забыли" о беспрерывной печати ОВГЗ в последние месяцы, которая привела к затоплению валютой межбанка и, собственно, стала основной причиной ревальвации.

Но игла ОВГЗ - вещь суровая. Теперь если прекратить печатать - курс взлетит ракетой. А если не прекращать то экономику рванет ядреной бимбой. Но попозжее.
bolex
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:52

  Yuri_61 написав:чего здесь Фунтика нет?

Хотите горы бреда?
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:58

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Смотря что понимать под словом искусственно.
Общее направление движения всегда выбирает некое ответственное лицо, можно сказать волюнтаристски или искусственно. И ставит в своей работе приоритеты.

Можно в ответ на проблемы подпечатать гривны, можно выпустить под высокий процент ОВГЗ и продать нерезам, взяв от них валюту, можно делать понемногу и то и другое. Наверное какие-то еще пути есть, взять курс на привлечение зарубежных инвестиций в экономику, максимально облегчив условия для этого. Да еще есть варианты. Решение что выбрать принимает всегда небольшая группа ответственных за это специалистов или политиков.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 25 гру, 2019 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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