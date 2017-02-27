Ставка ЦБ рф вдвое ниже НБУ. И что?
Рубль - следующая за гривней валюта в рейтинге укрепления против доллара.
И это на фоне перманентных санкций.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:58
Ставка ЦБ рф вдвое ниже НБУ. И что?
Рубль - следующая за гривней валюта в рейтинге укрепления против доллара.
И это на фоне перманентных санкций.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 25 гру, 2019 17:05
А если бы ставка было в пятеро ниже, или в пятеро выше, тоже ничего ? Нет взаимосвязи совсем ?
Всё в этом мире зависит от цены.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 25 гру, 2019 17:17
Господа, корректней вести спор не по учетной ставке, а по реальной.
( учетка - инфляция = реальная ставка )
13,5 - 5,1 = 8,4%
Живите своим умом!
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