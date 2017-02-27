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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3170317131723173

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 460
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
33
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:58

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Пост не мой....


Чи був би приплив меншим за нижчих ставок? Зараз можна сказати, що ні. Адже це глобальний приплив.


Утверждение выглядит странновато. Ибо все знают, что на рынке всё зависит от цены.

Ставка ЦБ рф вдвое ниже НБУ. И что?
Рубль - следующая за гривней валюта в рейтинге укрепления против доллара.
И это на фоне перманентных санкций.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:05

  vovan_prm написав:Ставка ЦБ рф вдвое ниже НБУ. И что?
Рубль - следующая за гривней валюта в рейтинге укрепления против доллара.
И это на фоне перманентных санкций.


А если бы ставка было в пятеро ниже, или в пятеро выше, тоже ничего ? Нет взаимосвязи совсем ?
Всё в этом мире зависит от цены.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:16

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:17

Господа, корректней вести спор не по учетной ставке, а по реальной.

( учетка - инфляция = реальная ставка )
13,5 - 5,1 = 8,4%
Живите своим умом!
zzzzzz
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