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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3171317231733174>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 461
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:05

  vovan_prm написав:Ставка ЦБ рф вдвое ниже НБУ. И что?
Рубль - следующая за гривней валюта в рейтинге укрепления против доллара.
И это на фоне перманентных санкций.


А если бы ставка было в пятеро ниже, или в пятеро выше, тоже ничего ? Нет взаимосвязи совсем ?
Всё в этом мире зависит от цены.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:16

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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:17

Господа, корректней вести спор не по учетной ставке, а по реальной.

( учетка - инфляция = реальная ставка )
13,5 - 5,1 = 8,4%
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:27

  bolex написав:
  Victor37 написав:Сейчас постепенно происходит деэскалация конфликта после избрания Зеленского

Кажущаяся деэскалация. Реально убивать стали больше чем в прошлом году, но говорить об этом СМИ стали меньше.

Если следовать вашей логике и связывать ревальвацию с "деэскалацией", то выйдет что она не основана на реальной политической ситуации, но только на эффекте пропаганды.

Впрочем, вы напрочь "забыли" о беспрерывной печати ОВГЗ в последние месяцы, которая привела к затоплению валютой межбанка и, собственно, стала основной причиной ревальвации.

Но игла ОВГЗ - вещь суровая. Теперь если прекратить печатать - курс взлетит ракетой. А если не прекращать то экономику рванет ядреной бимбой. Но попозжее.

1.Я не утверждал, что ревальвация зависит только от деэскалации, а утверждал что от «комплекса причин», в том числе и от деэскалации
2. Для рынка как раз существенно то, что пишут СМИ (которые читают практически все) а не реальное положение дел (о котором инвесторы могут и не знать).
3. К тому же насчет «реальной эскалации» могу и поспорить, т.к. сам часто бываю в непосредственной близости от линии соприкосновения в отдельных районах (хотя далеко не везде), и вижу и слышу, что там реально происходит. К примеру, близость, частота и громкость разных «бахов» постепенно за последние год-два снижается, а кое-где уже и вообще не слышно и не видно, где ранее бывало.
4. Если прекратить печатать ОВГЗ, курс, конечно, увеличится, но отнюдь не ракетой, если это не будет сопровождаться увеличением денежной базы. Ну и экономике тогда, согласен, будет туго. Хотя с другой стороны, если будет туго – еще больше будет заробитчан и их валютных переводов :wink:

Но это все «фундаментальный анализ». «Технический же анализ» разных кривых резервов, денежных агрегатов, инфляции и т.д. говорит о том, что «справедливый курс» сейчас должен быть 21-22. . Хотя, конечно, в этом мире очень трудно добиться справедливости :D
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:38

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 25 гру, 2019 18:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:50

  Victor37 написав:
  Автор77 написав:Я неоднократно писал тут( раз пять так точно) - точка невозврата к 22-23 еще не пройдена.
Чуть меньше года прошло, и вот мой прогноз практически сбылся.

Кроме вас и своих февральских сообщений и не припомню кто еще писал о том,что существенная ревальвация гривны возможна, все обсуждали - куда уйдет ракета.


Могу напомнить :D
Я еще в
Суб 26 сер, 2017 12:04
Сделал вывод
Если будет де-эскалация военного конфликта и значительное снижение инфляции - то курс доллара вполне может стремиться к 20 (не обязательно досягая этого уровня). Может этому также способствовать и возможное появление рынка земли

В случае же продолжения/эскалации конфликта, связанных с этим панических настроений и увеличения производительности печатного станка НБУ (нал и/или безнал) – курс будет стремиться к 28 и более.

https://forum.finance.ua/topic222021.html?p=4154345&hilit=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC#p4154345

Сейчас постепенно происходит деэскалация конфликта после избрания Зеленского, снижается инфляция, рассматривают законопроект о рынке земли, соответственно сбывается 1-й вывод, т.е. движемся к 20 :wink:




Да,прочел.
Молодец.
Excellent grade.
Это принцип такой - в основном 99 % толпы смотрит по вектору, и только 1% смотрит против стада. Это применимо даже к мировым рейтинговым агентствам, всяким высокооплачиваемым западным аналитикам и т.п., все они на 99% - всегда пальцем в небо и проморгали все кризисы и мировые тренды.


Свежий Милованушка в Фейсбуке (получил за это сообщение - почти сотню оценки "возмутительно":
Падіння промисловості та зростання будівництва.

Падіння промисловості набуло системного характеру і потребує швидких дій держави. Мінекономіки працює над підписанням меморандуму з галуззю з першочергових кроків, стратегією та планом дій з захисту та розвитку промисловості; також починає працювати штаб з поточної ситуації з інфраструктурою, в який увійдуть представники промисловості, УЗ та портів. Вже розроблено 13 напрямків - векторів дій, які буде незабаром оприлюднено.

А зараз більш детально про ситуацію.

Промисловість

У листопаді 2019 року у промисловості падіння виробництва поглибилось до 7,5% (р/р) («мінус» 5,0% у жовтні 2019 року), з урахуванням ефекту календарних днів – на 6,9%.

У листопаді 2019 року (р/р) виробництво «інвестиційних товарів» знизилося на 9,1%, «товарів проміжного споживання» – ↓ на 6,8%, «споживчих товарів короткострокового використання» – ↓ на 6,2% та «споживчих товарів тривалого використання» – ↓ на 4,5%.
За січень-листопад 2019 року кумулятивний показник промислового виробництва скоротився на 1,2% п/п (за 10 місяців 2019 року – 0,6%).

На противагу очікуванням у листопаді погіршилася ситуація у добувній промисловості, машинобудуванні, постачанні електроенергії, газу та пари – види промислової діяльності з найбільшим негативним внеском.

Якщо раніше падіння виробництва пояснювалось дією окремих факторів, таких як нестабільні замовлення на внутрішньому ринку, зупинка частини виробничих потужностей на окремих метпідприємствах через проведення ремонту, теплі погодні умови (енергетика), збереження логістичних проблем на залізничному транспорті (складнощі відвантаження продукції ГМК), несприятлива зовнішня кон’юнктура (металургія), то наразі поглиблення падіння, яке триває 6-й місяць поспіль, охопило вже майже всі види промисловості (позитивні результати продемонстрували лише хімічне виробництво та виробництво меблів та ремонт і монтаж устаткування). Це свідчить про дію системних факторів, таких як нестача попиту, що поєднується із негативним впливом зміцнення гривні на конкурентоспроможність вітчизняних виробників.

Будівництво

• У січні-листопаді 2019 року (п/п) у будівництві зростання прискорилося до 21,3% («плюс» 20,8% у січні-жовтні 2019 року). Дані результати, в першу чергу, обумовлені значним збільшенням будівництва інженерних споруд («плюс» 25,5% у січні-листопаді 2019 року) та нежитлових будівель («плюс» 30,5% відповідно), яке активно фінансувалося за рахунок державного та місцевого бюджетів, коштів міжнародних донорів та власних коштів підприємств. Водночас у житловому будівництві зростання було досить незначним.

Из комментов к его посту:

...курс верните хоть к 26... спекулянты... скоро и строительство в стагнации будет .
....Такой курс ведёт к катастрофе промышленность. Закономерный результат и плата за игру в облигации...
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:00

  Yuri_61 написав:
  Victor37 написав: «Технический же анализ» разных кривых резервов, денежных агрегатов, инфляции и т.д. говорит о том, что «справедливый курс» сейчас должен быть 21-22.


не смешите мои тапочки
какой справедливый курс?
какие к чёрту формулы?
курс на верху решают власть имущие

:

Есть такие «объективные» понятия, как разные «пропорции» и «балансы». Если, к примеру, «власть имущие на верху» волюнтаристски установят вам цену 1000 баксов за ваши «тапочки», то вы их не купите, а будете ходить босиком или в рванных носках по холодному полу, даже зимой.

Аналогично если они «волюнтаристски» без учета соответствующих пропорций и балансов установят слишком высокий курс бакса – его никто не будет покупать, кроме бедных оленей. А если слишком низкой – все баксы сразу скупят, и его курс снова поднимется

По сегодняшнему курсу есть и покупатели, и продавцы, значит он вполне «рыночный».
А т.к. по нынешнему курсу больше продавцов, чем покупателей (если не считать НБУ), то курс бакса соответственно потихоньку снижается к «равновесному», «справедливому» и т.д.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:04

  Victor37 написав:По сегодняшнему курсу есть и покупатели, и продавцы, значит он вполне «рыночный».
А т.к. по нынешнему курсу больше продавцов, чем покупателей (если не считать НБУ), то курс бакса соответственно потихоньку снижается к «равновесному», «справедливому» и т.д.



Ошибаетесь. А куда ж деваться, если гривна нужна, поэтому и согласятся по любому курсу. Так что это не равновесный и несправедливый курс.

Может быть НБУ (инкогнито) на МБ предлагает большие суммы долларов, типа это от нерезов за ОВДП зашли баксы? А потом сам же у себя выкупает. И так день за днём, по кругу? Сбивая вниз курс доллара?
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:12

  Victor37 написав:По сегодняшнему курсу есть и покупатели, и продавцы, значит он вполне «рыночный».
А т.к. по нынешнему курсу больше продавцов, чем покупателей (если не считать НБУ), то курс бакса соответственно потихоньку снижается к «равновесному», «справедливому» и т.д.


Ну да, так можно сказать и про цену единственной буханки хлеба в селе во время Голодомора. Оцепили район, затем конфисковали запасы, люди оголодали, затем "по-рыночному" продали буханку хлеба за шапку золотых украшений, был продавец, был покупатель.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:14

  Zebra написав:
  fin написав:Полностью согласен. Курс сделали искусственно. Экономически он необоснован. В экономике страны одни негативы и минусы, промпроизводство падает. Один маленький плюс в таком курсе, что можно затариться дешевой валютой,потому что 28+ не за горами. А возможно и 35.

Затариваться некому, все затарены с лета. И зимой все теперь хотят слиться па28.

Не говорите за всех. Есть и такие, кто несмотря на активных загонял в инвалюту, в основном (85%) держал в нацвалюте и активно ее прокручивал. А теперь (опять же не спеша и без фанатизма) по тихому увеличивает прОцент инвалюты 8)
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