Додано: Сер 25 гру, 2019 17:27

bolex написав: Victor37 написав: Сейчас постепенно происходит деэскалация конфликта после избрания Зеленского Сейчас постепенно происходит деэскалация конфликта после избрания Зеленского

Кажущаяся деэскалация. Реально убивать стали больше чем в прошлом году, но говорить об этом СМИ стали меньше.



Если следовать вашей логике и связывать ревальвацию с "деэскалацией", то выйдет что она не основана на реальной политической ситуации, но только на эффекте пропаганды.



Впрочем, вы напрочь "забыли" о беспрерывной печати ОВГЗ в последние месяцы, которая привела к затоплению валютой межбанка и, собственно, стала основной причиной ревальвации.



Но игла ОВГЗ - вещь суровая. Теперь если прекратить печатать - курс взлетит ракетой. А если не прекращать то экономику рванет ядреной бимбой. Но попозжее. деэскалация. Реально убивать стали больше чем в прошлом году, но говорить об этом СМИ стали меньше.Если следовать вашей логике и связывать ревальвацию с "деэскалацией", то выйдет что она не основана на реальной политической ситуации, но только на эффекте пропаганды.Впрочем, вы напрочь "забыли" о беспрерывной печати ОВГЗ в последние месяцы, которая привела к затоплению валютой межбанка и, собственно, стала основной причиной ревальвации.Но игла ОВГЗ - вещь суровая. Теперь если прекратить печатать - курс взлетит ракетой. А если не прекращать то экономику рванет ядреной бимбой. Но попозжее.

1.Я не утверждал, что ревальвация зависит только от деэскалации, а утверждал что от «комплекса причин», в том числе и от деэскалации2. Для рынка как раз существенно то, что пишут СМИ (которые читают практически все) а не реальное положение дел (о котором инвесторы могут и не знать).3. К тому же насчет «реальной эскалации» могу и поспорить, т.к. сам часто бываю в непосредственной близости от линии соприкосновения в отдельных районах (хотя далеко не везде), и вижу и слышу, что там реально происходит. К примеру, близость, частота и громкость разных «бахов» постепенно за последние год-два снижается, а кое-где уже и вообще не слышно и не видно, где ранее бывало.4. Если прекратить печатать ОВГЗ, курс, конечно, увеличится, но отнюдь не ракетой, если это не будет сопровождаться увеличением денежной базы. Ну и экономике тогда, согласен, будет туго. Хотя с другой стороны, если будет туго – еще больше будет заробитчан и их валютных переводовНо это все «фундаментальный анализ». «Технический же анализ» разных кривых резервов, денежных агрегатов, инфляции и т.д. говорит о том, что «справедливый курс» сейчас должен быть 21-22. . Хотя, конечно, в этом мире очень трудно добиться справедливости