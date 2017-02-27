Додано: Сер 25 гру, 2019 18:55

proftpd66 написав: можете инвестировать на обвал SP-500 (точнее после обвала) и матрас даст 20-30% годовых и 5%-10% в последующие 5-10 лет на SP-500 можете инвестировать на обвал SP-500 (точнее после обвала) и матрас даст 20-30% годовых и 5%-10% в последующие 5-10 лет на SP-500

Рівно рік минув з того часу, як глобальні ринки акцій зустрічали новорічні свята драматичним зниженням індексів, а навколо тільки й розмов було, що про ведмежий ринок, який повинен був покласти край найдовшому періоду зростання в історії, що почалося після кризи 2008-го року. Але передбачення і прогнози, навіть від відомих майстрів, не завжди збуваються, і, як відомо, ринки «можуть залишатися ірраціональними довше, ніж ви платоспроможними». І шалене зростання, що б'є в цьому році все історичні рекорди, відмінне тому підтвердження.Глобальний ринок акцій, впевнено ведений США, виріс більш ніж на $10 трлн. Америка, звичайно, рекордсмен — з початку року основні індекси злетіли вгору майже на 30%. Але і Європа, і Японія, і Китай не пасли задніх, продемонструвавши впевнене зростання на більш ніж 20%. Можна перерахувати й індивідуальні досягнення лідерів ринку. Взяти хоча б знамениту п’ятірку FAANG.. І зауважте, це все — не якісь маловідомі стартапи, знайомі тільки професіоналам Волл-Стріт, а найбільші глобальні компанії, вартістю в сотні мільярдів, а то й трильйон доларів.Ринок боргових зобов’язань теж порадував — американські держоблігації з початку року зросли майже на 9%. Німецькі бонди, які по праву вважаються найбезпечнішим вкладенням у Європі, додали більше, ніж 5%, в євро, а їх прибутковість знизилася до негативних значень. Корпоративний борг інвестиційного класу, спекулятивні високоприбуткові облігації, облігації країн, що розвиваються, за даними Bloomberg, зробили інвесторів багатшими на 11%-14%. Ну, а абсолютними чемпіонами боргових ринків стали Греція і Україна, що обсипали інвесторів просто небаченими щедротами — більше 30%.Сировина теж росла в ціні: нафта додала більше 25%, для золота, що виросло на 15%, — це був найкращий рік, починаючи з 2010, а вартість паладію, який використовується в автомобільних каталізаторах, зросла на космічні 55%. Залізна руда, ціна на яку так важлива для багатьох українських експортерів, за рік стала вище трохи більше, ніж на 20%.Криптовалюти, як завжди, злітали і падали. Флагман ринку, біткоін, в червні злетів на 238%, щоб потім впасти майже на 40%, продемонструвавши за рік зростання на рівні 103%.Що ж стало причиною феноменального зростання, що штовхнуло ринки вгору? На мій погляд, є всі підстави стверджувати, що анти-Скруджем року, який подарував відродження фінансових ринків, виступив «щедрий» голова американського центрального банку Джером Павелл. Саме він на самому початку 2019-го пообіцяв зробити гроші дешевими, моментально зупинивши подальше падіння ринку акцій. І обіцянки своєї дотримав, протягом року знизивши ставку тричі по 0.25%, і закріпивши ефект вже восени, ввівши фінансовій системі ін'єкцію в обсязі півтрильйона доларів, витрачених ФРС на покупку короткострокових держоблігацій. Потрібно визнати, що Павелла активно підтримали колеги з інших великих і впливових Центробанків, і від їх спільних щедрот ринки просто не могли не підбадьоритися, в результаті подарувавши інвесторам один з кращих, якщо не найкращий рік за всю історію фінансових ринків. Навіть Трамп з його торговельною війною, що, безумовно, чинить негативний вплив на економіку і фінансову систему, не зміг зупинити бенкет дешевих грошей, що панує в усьому світі.