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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3171317231733174

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 461
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:23

  freeze написав:
  Victor37 написав:По сегодняшнему курсу есть и покупатели, и продавцы, значит он вполне «рыночный».
А т.к. по нынешнему курсу больше продавцов, чем покупателей (если не считать НБУ), то курс бакса соответственно потихоньку снижается к «равновесному», «справедливому» и т.д.


Ну да, так можно сказать и про цену единственной буханки хлеба в селе во время Голодомора. Оцепили район, затем конфисковали запасы, люди оголодали, затем "по-рыночному" продали буханку хлеба за шапку золотых украшений, был продавец, был покупатель.

Это не "по-рыночному", а "по-монопольному" (один продавец)
Продавцов бакса и источников его поступления законных и контрабандных в Украину налом и безналом - тысячи и тысячи. И покупателей также. Декреты о валютном (читай монопольном) регулировании и статьи о валютных спекуляциях давно в прошлом
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:28

  freeze написав:По мнению экономиста Алексея Куща нынешний курс гривны был создан искусственно:
"Основной курсовой тренд формировался с помощью искусственных монетарных факторов, и с помощью искусственных финансовых факторов. К искусственным монетарным факторам следует отнести политику НБУ — политику высоких процентных ставок — направленную на стабилизацию избыточно-денежной массы. НБУ, фактически, не выпускал ликвидность из банковской системы в сектор кредитования. Он делал это с помощью такого монетарного инструмента как депозитный сертификат — продавал его банкам и таким образом связывал избыточную ликвидность. Создавался искусственный дефицит гривни на рынке.
С другой стороны, Минфин с помощью ОВГЗ практически полностью забирал все ресурсы из рынка капитала. Был создан профицит валюты на внутреннем рынке. С одной стороны — дефицит гривны, с другой — профицит валюты. Эти две тенденции создали тренд укрепления гривни."

В общем согласен с Кущом, но это вопрос о "сегодня". Меня больше волнуют планы команды шапито на "завтра". За более-менее правильный ориентир я бы, я бы, а вон, у толстяка зуб золотой! 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:30

Surfer прямо новый дипломнет. Не надо ничего рассказывать, пусть ОВГЗ прекратят печатать как бешеный принтер и посмотрим что через месяц после этого будет.
olivera
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:37

  freeze написав:
  vovan_prm написав:Ставка ЦБ рф вдвое ниже НБУ. И что?
Рубль - следующая за гривней валюта в рейтинге укрепления против доллара.
И это на фоне перманентных санкций.


А если бы ставка было в пятеро ниже, или в пятеро выше, тоже ничего ? Нет взаимосвязи совсем ?
Всё в этом мире зависит от цены.

Блин... Ну если вы уже второй раз повторили.... В первый поленился кнопать.
Простой пример.

Представьте что вы торгуете черешней на провинциальном базаре.
И еще человек двадцать кроме вас.
Ваш объем 100-200кг в сутки.
Так вот.
Если на базар не пришли покупатели, вы можете снижать цену хоть в пять раз и все равно не распродадитесь, ибо объем спроса недостаточный.
И обратно, если на тот же базар залетели пару оптовиков, то у вас высока вероятность распродаться и за две цены, ибо объем спроса превышает объем предложения.

Если на спрос/предложение вы можете влиять посредством цены, и даже в определенной мере на объем предложения, то объем спроса - чисто внешний фактор, который не зависит от вас от слова совсем.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:38

Victor37
справедливый курс это когда минимальная ЗП составляет хотя бы 500 дол
т.е. со следующего года справедливо было бы 9,44 грн. за дол
ну или хотя бы 300 баксов т.е выходим на курс (4723/300 =15,74грн.)

15 грн. 74 коп за доллар это вот это будет где то справедливо!!!

А может действительно на верхах начали таки работать и скоро мы таки получим справедливый курс?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:51

  vovan_prm написав:Простой пример.

Представьте что вы торгуете черешней на провинциальном базаре.
И еще человек двадцать кроме вас.
Ваш объем 100-200кг в сутки.
Так вот.
Если на базар не пришли покупатели, вы можете снижать цену хоть в пять раз и все равно не распродадитесь, ибо объем спроса недостаточный.


Еще более простой ответ. Поставьте черешню по одной гривне и к вам приедут на грузовиках с других районов за вашей никому якобы ненужной черешней. Будет очередь и давка.

Собственно за такой черешней к нам и подъехали нерезиденты. :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:можете инвестировать на обвал SP-500 (точнее после обвала) и матрас даст 20-30% годовых и 5%-10% в последующие 5-10 лет на SP-500

Рівно рік минув з того часу, як глобальні ринки акцій зустрічали новорічні свята драматичним зниженням індексів, а навколо тільки й розмов було, що про ведмежий ринок, який повинен був покласти край найдовшому періоду зростання в історії, що почалося після кризи 2008-го року. Але передбачення і прогнози, навіть від відомих майстрів, не завжди збуваються, і, як відомо, ринки «можуть залишатися ірраціональними довше, ніж ви платоспроможними». І шалене зростання, що б'є в цьому році все історичні рекорди, відмінне тому підтвердження.
Глобальний ринок акцій, впевнено ведений США, виріс більш ніж на $10 трлн. Америка, звичайно, рекордсмен — з початку року основні індекси злетіли вгору майже на 30%. Але і Європа, і Японія, і Китай не пасли задніх, продемонструвавши впевнене зростання на більш ніж 20%. Можна перерахувати й індивідуальні досягнення лідерів ринку. Взяти хоча б знамениту п’ятірку FAANG.
Apple, хоч і поступився званням найдорожчої компанії світу нафтопереробному гігантові з Саудівської Аравії — Saudi Aramco, але все ж з початку року виріс в ціні на фантастичні 78%. Facebook додав 57%, Google — 26%, Netflix — 24%, Amazon — 10%, Ну і гріх не згадати про Microsoft, що приєднався до них, який зробив своїх акціонерів багатшими на 60%. І зауважте, це все — не якісь маловідомі стартапи, знайомі тільки професіоналам Волл-Стріт, а найбільші глобальні компанії, вартістю в сотні мільярдів, а то й трильйон доларів.
Ринок боргових зобов’язань теж порадував — американські держоблігації з початку року зросли майже на 9%. Німецькі бонди, які по праву вважаються найбезпечнішим вкладенням у Європі, додали більше, ніж 5%, в євро, а їх прибутковість знизилася до негативних значень. Корпоративний борг інвестиційного класу, спекулятивні високоприбуткові облігації, облігації країн, що розвиваються, за даними Bloomberg, зробили інвесторів багатшими на 11%-14%. Ну, а абсолютними чемпіонами боргових ринків стали Греція і Україна, що обсипали інвесторів просто небаченими щедротами — більше 30%.
Сировина теж росла в ціні: нафта додала більше 25%, для золота, що виросло на 15%, — це був найкращий рік, починаючи з 2010, а вартість паладію, який використовується в автомобільних каталізаторах, зросла на космічні 55%. Залізна руда, ціна на яку так важлива для багатьох українських експортерів, за рік стала вище трохи більше, ніж на 20%.
Криптовалюти, як завжди, злітали і падали. Флагман ринку, біткоін, в червні злетів на 238%, щоб потім впасти майже на 40%, продемонструвавши за рік зростання на рівні 103%.
Що ж стало причиною феноменального зростання, що штовхнуло ринки вгору? На мій погляд, є всі підстави стверджувати, що анти-Скруджем року, який подарував відродження фінансових ринків, виступив «щедрий» голова американського центрального банку Джером Павелл. Саме він на самому початку 2019-го пообіцяв зробити гроші дешевими, моментально зупинивши подальше падіння ринку акцій. І обіцянки своєї дотримав, протягом року знизивши ставку тричі по 0.25%, і закріпивши ефект вже восени, ввівши фінансовій системі ін'єкцію в обсязі півтрильйона доларів, витрачених ФРС на покупку короткострокових держоблігацій. Потрібно визнати, що Павелла активно підтримали колеги з інших великих і впливових Центробанків, і від їх спільних щедрот ринки просто не могли не підбадьоритися, в результаті подарувавши інвесторам один з кращих, якщо не найкращий рік за всю історію фінансових ринків. Навіть Трамп з його торговельною війною, що, безумовно, чинить негативний вплив на економіку і фінансову систему, не зміг зупинити бенкет дешевих грошей, що панує в усьому світі.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:А может действительно на верхах начали таки работать и скоро мы таки получим справедливый курс?
Зображення
А может справедливо 1:1, а :?:
Справедливости в мире много))

вот это будет где то справедливо!!!© :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:40

  olivera написав:Surfer прямо новый дипломнет. Не надо ничего рассказывать, пусть ОВГЗ прекратят печатать как бешеный принтер и посмотрим что через месяц после этого будет.


пока берут - будут печатать :)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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