|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 гру, 2019 20:45
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:06
Финансирование общего фонда госбюджета в следующем году за счет госзаимствований должно составить 342,5 млрд грн, в том числе 111,37 млрд грн внешних заимствований.
Таким образом, внешние заимствования в 2020 году составят 32,5% общего объема поступлений, а внутренние – 67,5%.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:09
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:30
Думаю, скоро (максимум - полгода) все получат "справедливый" курс. Потом, правда, некоторые персонажи на этом форуме или замолчат, или ники поменяют (на заранее припасенные).
Тут хорошо насчет монополии сказали. Так вот. Есть у нас один монопольный продавец гривни (которая, как известно, - кровь экономики). Вот он краник до предела закрутил - и несут ему "шапку золотых украшений за буханку хлеба". Мощное сравнение, кстати.
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:35
Только львиная доля продавцов это входящие в ОВГЗ, это больше спекулянты чем продавцы в привычном смысле этого слова.
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:39
Это еще Великий ДС рассказывал и предупреждал о "скучных " последствиях .
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:42
Так все, кто покупает украинские ОВГЗ, это спекулянты. И главное, многие верят, что успеют уйти вовремя. А успеют "не только лишь все". Ничего нового.
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:47
І планував, і купив, деякі в розстрочку... Ціну фіксували в доларах і пропорційні виплати згідно офіційного курсу НБУ... Так що бували такі моменти, що долар здавався по 24 і гривня закидалася на картку, а потім на зниженні курсу перераховувалася по Приват 24 з комісією в 3 гривні по курсу НБУ 23,40 і 60копійок профіту! Так, що і на падінні можна ще й заробити! Станом на сьогодні на одну квартиру є реальний покупець готовий дати ціну на 18 відсотків більшу ніж я вклав туди коштів! Поки думаю... Дасть на 22 більше, зразу ж і продам!
Додано: Сер 25 гру, 2019 22:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/46166 ... a-2020-rik
Експерти ICU дали прогноз щодо курсу гривні на 2020 рік
Національна валюта України може до кінця першого півріччя 2020 року зміцнитися до 22-23 грн/дол. за підтримки додаткових іноземних інвестицій в облігації внутрішньої державної позики.
Продавцы облигаций ради наживы готовы на все, чтобы убедить рынок в том, что до конца пирушки осталось еще очень много времени.
Впрочем, если клоуны готовы пожертовать остатками экономики, я лично не против - еще пол-года покупать валюту по низким курсам.
Реально месячный доход классный получается, если считать в евро.
Одно, жаль, что на выходе из супермаркета всегда касса.
|