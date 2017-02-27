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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3173317431753176>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 461
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:16

Шо то на вэчир курс приподнялся , ,05/,15
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:45

  Vadim V написав:Шо то на вэчир курс приподнялся , ,05/,15

Так он с утра такой :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:06

Финансирование общего фонда госбюджета в следующем году за счет госзаимствований должно составить 342,5 млрд грн, в том числе 111,37 млрд грн внешних заимствований.
Таким образом, внешние заимствования в 2020 году составят 32,5% общего объема поступлений, а внутренние – 67,5%.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/7/653424/
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:09

  zzzzzz написав:Зображення

очень мелко , вы специально постите так что бы не читалось вообще ? :|
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:30

  uaprofi написав:
А может действительно на верхах начали таки работать и скоро мы таки получим справедливый курс?


Думаю, скоро (максимум - полгода) все получат "справедливый" курс. Потом, правда, некоторые персонажи на этом форуме или замолчат, или ники поменяют (на заранее припасенные).

Тут хорошо насчет монополии сказали. Так вот. Есть у нас один монопольный продавец гривни (которая, как известно, - кровь экономики). Вот он краник до предела закрутил - и несут ему "шапку золотых украшений за буханку хлеба". Мощное сравнение, кстати.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:35

  Victor37 написав:
По сегодняшнему курсу есть и покупатели, и продавцы, значит он вполне «рыночный».
А т.к. по нынешнему курсу больше продавцов, чем покупателей (если не считать НБУ), то курс бакса соответственно потихоньку снижается к «равновесному», «справедливому» и т.д.


Только львиная доля продавцов это входящие в ОВГЗ, это больше спекулянты чем продавцы в привычном смысле этого слова.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:39

  Искатель написав:
  uaprofi написав:
А может действительно на верхах начали таки работать и скоро мы таки получим справедливый курс?


Думаю, скоро (максимум - полгода) все получат "справедливый" курс. Потом, правда, некоторые персонажи на этом форуме или замолчат, или ники поменяют (на заранее припасенные).

Тут хорошо насчет монополии сказали. Так вот. Есть у нас один монопольный продавец гривни (которая, как известно, - кровь экономики). Вот он краник до предела закрутил - и несут ему "шапку золотых украшений за буханку хлеба". Мощное сравнение, кстати.


Это еще Великий ДС рассказывал и предупреждал о "скучных " последствиях .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:42

  vladimir07 написав:
  Victor37 написав:
По сегодняшнему курсу есть и покупатели, и продавцы, значит он вполне «рыночный».
А т.к. по нынешнему курсу больше продавцов, чем покупателей (если не считать НБУ), то курс бакса соответственно потихоньку снижается к «равновесному», «справедливому» и т.д.


Только львиная доля продавцов это входящие в ОВГЗ, это больше спекулянты чем продавцы в привычном смысле этого слова.


Так все, кто покупает украинские ОВГЗ, это спекулянты. И главное, многие верят, что успеют уйти вовремя. А успеют "не только лишь все". Ничего нового.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:47

  Долярчик написав:... то що, хтось цієї зими планував собі купити квартиру в новобудові?
- розкажіть, які відчуття при зростанні цін на новобуди і падіння курсу долара?

І планував, і купив, деякі в розстрочку... Ціну фіксували в доларах і пропорційні виплати згідно офіційного курсу НБУ... Так що бували такі моменти, що долар здавався по 24 і гривня закидалася на картку, а потім на зниженні курсу перераховувалася по Приват 24 з комісією в 3 гривні по курсу НБУ 23,40 і 60копійок профіту! Так, що і на падінні можна ще й заробити! Станом на сьогодні на одну квартиру є реальний покупець готовий дати ціну на 18 відсотків більшу ніж я вклав туди коштів! Поки думаю... Дасть на 22 більше, зразу ж і продам!
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46166 ... a-2020-rik
Експерти ICU дали прогноз щодо курсу гривні на 2020 рік
Національна валюта України може до кінця першого півріччя 2020 року зміцнитися до 22-23 грн/дол. за підтримки додаткових іноземних інвестицій в облігації внутрішньої державної позики.

Продавцы облигаций ради наживы готовы на все, чтобы убедить рынок в том, что до конца пирушки осталось еще очень много времени.

Впрочем, если клоуны готовы пожертовать остатками экономики, я лично не против - еще пол-года покупать валюту по низким курсам.

Реально месячный доход классный получается, если считать в евро.

Одно, жаль, что на выходе из супермаркета всегда касса.
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