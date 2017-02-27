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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3173317431753176

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 461
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:05

  kwon написав:где это интересно за новострои валютой берут???

Беруть гривнею по курсу НБУ на день сплати. Якщо розстрочка складала пару років, а це пропонувала велика кількість забудовників, то помісячні платежі привязані саме до курсу НБУ. Так що ви відповідно не переплачуєте в доларах абсолютно нічого!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:22

  Qwerty написав:
  kwon написав:где это интересно за новострои валютой берут???

Беруть гривнею по курсу НБУ на день сплати. Якщо розстрочка складала пару років, а це пропонувала велика кількість забудовників, то помісячні платежі привязані саме до курсу НБУ. Так що ви відповідно не переплачуєте в доларах абсолютно нічого!

и сколько на таких условиях квадратный ?
SILVER_UA
 
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  #<1 ... 3173317431753176
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