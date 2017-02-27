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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 гру, 2019 22:05
kwon написав:
где это интересно за новострои валютой берут???
Беруть гривнею по курсу НБУ на день сплати. Якщо розстрочка складала пару років, а це пропонувала велика кількість забудовників, то помісячні платежі привязані саме до курсу НБУ. Так що ви відповідно не переплачуєте в доларах абсолютно нічого!
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Додано: Сер 25 гру, 2019 22:22
Qwerty написав: kwon написав:
где это интересно за новострои валютой берут???
Беруть гривнею по курсу НБУ на день сплати. Якщо розстрочка складала пару років, а це пропонувала велика кількість забудовників, то помісячні платежі привязані саме до курсу НБУ. Так що ви відповідно не переплачуєте в доларах абсолютно нічого!
и сколько на таких условиях квадратный ?
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