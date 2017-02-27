kwon написав:где это интересно за новострои валютой берут???
Беруть гривнею по курсу НБУ на день сплати. Якщо розстрочка складала пару років, а це пропонувала велика кількість забудовників, то помісячні платежі привязані саме до курсу НБУ. Так що ви відповідно не переплачуєте в доларах абсолютно нічого!
kwon написав:где это интересно за новострои валютой берут???
Беруть гривнею по курсу НБУ на день сплати. Якщо розстрочка складала пару років, а це пропонувала велика кількість забудовників, то помісячні платежі привязані саме до курсу НБУ. Так що ви відповідно не переплачуєте в доларах абсолютно нічого!
Я в Октябре заключал договор по Тетрису. Оплата - в гривнах с привязкой к курсу НБУ (причем как ни странно к нижнему - курсу покупки банком). Хотел с Qwerty в личке обсудить цены (я так понял он тоже в Тетрисе купил), но модераторы прошлую тему снесли в раздел недвижимости, которую Qwerty не читает, а я из-за малого числа сообщений сам ему в личку написать не могу.
Qwerty написав:
kwon написав:где это интересно за новострои валютой берут???
uaprofi написав:Victor37 справедливый курс это когда минимальная ЗП составляет хотя бы 500 дол т.е. со следующего года справедливо было бы 9,44 грн. за дол ну или хотя бы 300 баксов т.е выходим на курс (4723/300 =15,74грн.) 15 грн. 74 коп за доллар это вот это будет где то справедливо!!!
А может действительно на верхах начали таки работать и скоро мы таки получим справедливый курс?
Так 500 чи 300 ? Чи +/- 100 відсотків для "справєдлівості" є фігня?..
Realist написав:Катався сьогодні по області. Бачив як міняли вікна у школі, як монтували новий спортивний майданчик. У ФБ фото як інститутський знайомий (голова села) хвалиться зробленою гравійною дорогою (а на землі лежить сніг). На пряме питання чого саме зараз - пряма відповідь - бо кошти розблокували тільки зараз. 24 грудня!!!! Залишки на казначейському рахунку великі вже скільки місяців? Чому ці гроші дали тільки тепер? Чому нічого не змінюється із бюджетними коштами в кінці грудня? Доки бюджетні гроші будуть видаватись в ручному режимі, а не згідно штатного розпису? Чому ми своїми податками повинні платити за утримання таких сум на ЄКР? Чому ніхто не пояснює для чого на ЄКР акумулювали і так довго тримали такі суми коштів? Як все це вже заї..... Одні питання і "0" відповідей. Тільки поради мудрих форумчан:-"Ідіть працюйте!"
заходил вчера в альянс и в конкорд. сдавал дол.. берут без проблем и в большом кол-ве. даже предложили положить дело в дол. до конца февраля под повышенный процент. дело не в том, что это может быть индив.условия. а дело в том, что им нужна валюта. а значит они не верят в укрепление грн и знают, что в ближ.время возможен скачок вверх.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
uaprofi написав: А может действительно на верхах начали таки работать и скоро мы таки получим справедливый курс?
Думаю, скоро (максимум - полгода) все получат "справедливый" курс. Потом, правда, некоторые персонажи на этом форуме или замолчат, или ники поменяют (на заранее припасенные).
Тут хорошо насчет монополии сказали. Так вот. Есть у нас один монопольный продавец гривни (которая, как известно, - кровь экономики). Вот он краник до предела закрутил - и несут ему "шапку золотых украшений за буханку хлеба". Мощное сравнение, кстати.
Ну вони ж мотивують це тим, що якщо гривні буде мало і нерези розвернуться на вихід то якраз ця недостача гривні і стримає різке зростання курсу і бажання нерезів на вихід із ОВДП. Тут як за покерним столом. Обидва гравці надіються, що пересидять один одного і виграють, але забувають про рейк який "з'їдає" казино. В даному випадку рейк - це падіння нашої промисловості. Щоб не вийшло так, що в кінці гри рейк з'їсть всі фішки обох гравців. Ваше повідомлення собі записав.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав:Катався сьогодні по області. Бачив як міняли вікна у школі, як монтували новий спортивний майданчик. У ФБ фото як інститутський знайомий (голова села) хвалиться зробленою гравійною дорогою (а на землі лежить сніг). На пряме питання чого саме зараз - пряма відповідь - бо кошти розблокували тільки зараз. 24 грудня!!!! Залишки на казначейському рахунку великі вже скільки місяців? Чому ці гроші дали тільки тепер? Чому нічого не змінюється із бюджетними коштами в кінці грудня? Доки бюджетні гроші будуть видаватись в ручному режимі, а не згідно штатного розпису? Чому ми своїми податками повинні платити за утримання таких сум на ЄКР? Чому ніхто не пояснює для чого на ЄКР акумулювали і так довго тримали такі суми коштів? Як все це вже заї..... Одні питання і "0" відповідей. Тільки поради мудрих форумчан:-"Ідіть працюйте!"
Колеги які працюють в Україні із Теплокомуненерго казали, що цього року дуже мало отримали від них замовлень. Біда. Всі гроші ідуть на оплату газу. Розвиток тільки за кредитні кошти. Подивіться фільм "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" Зрозумієте чому так і що ще скоро по іншому не буде.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Про отопление, успехи реформ и удачу. Сейчас посмотрел на сайте ОСМД счет за отопление у меня, выставляют по 25-ым числам, то есть с 25 ноября по 25 декабря.
Сравнил с прошлым годом. Оплата по квартирному счетчику. По сравнению с прошлым годом тариф снизился на 31 процент, плюс удивительный теплый декабрь, я на кухне и в своей комнате еще ни разу в этом году не включал отопление.
Декабрь 2018 года - счет 2471 грн Декабрь 2019 года - счет 789 грн
Не то чтобы я хотел доплатить, но как то стал переживать за облгазы и их рабочий персонал, зарплаты с прошлого года поднялись, а как выплачивать будут с такими оплатами, хоть и законными.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Про отопление, успехи реформ и удачу. Сейчас посмотрел на сайте ОСМД счет за отопление у меня, выставляют по 25-ым числам, то есть с 25 ноября по 25 декабря.
Сравнил с прошлым годом. Оплата по квартирному счетчику. По сравнению с прошлым годом тариф снизился на 31 процент, плюс удивительный теплый декабрь, я на кухне и в своей комнате еще ни разу в этом году не включал отопление. Декабрь 2018 года - счет 2471 грн Декабрь 2019 года - счет 789 грн
По домовому счетчику. Ноябрь 2018 - 1340 Ноябрь 2019 - 1505 Сейчас коснуться батарей невозможно, наверное хотят надбавку к зарплате.
Realist написав:Зрозумієте чому так і що ще скоро по іншому не буде.
Я даже не сомневаюсь. Но надеяться все же стоит, совместными усилиями.