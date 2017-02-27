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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3174317531763177

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 461
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ruvex написав:
  freeze написав:Про отопление, успехи реформ и удачу.
Сейчас посмотрел на сайте ОСМД счет за отопление у меня, выставляют по 25-ым числам, то есть с 25 ноября по 25 декабря.

Сравнил с прошлым годом. Оплата по квартирному счетчику.
По сравнению с прошлым годом тариф снизился на 31 процент, плюс удивительный теплый декабрь, я на кухне и в своей комнате еще ни разу в этом году не включал отопление.
Декабрь 2018 года - счет 2471 грн
Декабрь 2019 года - счет 789 грн

По домовому счетчику.
Ноябрь 2018 - 1340
Ноябрь 2019 - 1505
Сейчас коснуться батарей невозможно, наверное хотят надбавку к зарплате.


Видите как в жизни много несправедливостей, у одних квартирный счетчик, у других домовой, а результаты совсем разные.
Сегодня кстати заметил в лифте еще одно знаменательное обьявление, суть такая, люди понакупали электромобилей, и ОСМД вырубила все розетки в паркинге с мотивировкой, у нас трансформатор на дом не рассчитан на ваши электромобили, рекомендуем заряжаться на городских электрозаправках или на работе.
Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:37

  freeze написав:Видите как в жизни много несправедливостей, у одних квартирный счетчик, у других домовой, а результаты совсем разные.
Сегодня кстати заметил в лифте еще одно знаменательное обьявление, суть такая, люди понакупали электромобилей, и ОСМД вырубила все розетки в паркинге с мотивировкой, у нас трансформатор на дом не рассчитан на ваши электромобили, рекомендуем заряжаться на городских электрозаправках или на работе.
Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость.

Вор украл у бабушки пенсию и не cмог на нее прожить.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:51

  freeze написав:

Сегодня кстати заметил в лифте еще одно знаменательное обьявление, суть такая, люди понакупали электромобилей, и ОСМД вырубила все розетки в паркинге с мотивировкой, у нас трансформатор на дом не рассчитан на ваши электромобили, рекомендуем заряжаться на городских электрозаправках или на работе.

Зарядка электромобилей мотала на какой-то общедомовой счетчик ?
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Сравнил с прошлым годом. Оплата по квартирному счетчику.
Зображення
2018-940
2019-480
тоже переживаю,оформлю депо с оплат))
Витька,извинись,я всё прощу
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