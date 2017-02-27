freeze написав:Про отопление, успехи реформ и удачу. Сейчас посмотрел на сайте ОСМД счет за отопление у меня, выставляют по 25-ым числам, то есть с 25 ноября по 25 декабря.
Сравнил с прошлым годом. Оплата по квартирному счетчику. По сравнению с прошлым годом тариф снизился на 31 процент, плюс удивительный теплый декабрь, я на кухне и в своей комнате еще ни разу в этом году не включал отопление. Декабрь 2018 года - счет 2471 грн Декабрь 2019 года - счет 789 грн
По домовому счетчику. Ноябрь 2018 - 1340 Ноябрь 2019 - 1505 Сейчас коснуться батарей невозможно, наверное хотят надбавку к зарплате.
Видите как в жизни много несправедливостей, у одних квартирный счетчик, у других домовой, а результаты совсем разные. Сегодня кстати заметил в лифте еще одно знаменательное обьявление, суть такая, люди понакупали электромобилей, и ОСМД вырубила все розетки в паркинге с мотивировкой, у нас трансформатор на дом не рассчитан на ваши электромобили, рекомендуем заряжаться на городских электрозаправках или на работе. Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Видите как в жизни много несправедливостей, у одних квартирный счетчик, у других домовой, а результаты совсем разные. Сегодня кстати заметил в лифте еще одно знаменательное обьявление, суть такая, люди понакупали электромобилей, и ОСМД вырубила все розетки в паркинге с мотивировкой, у нас трансформатор на дом не рассчитан на ваши электромобили, рекомендуем заряжаться на городских электрозаправках или на работе. Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость.
Вор украл у бабушки пенсию и не cмог на нее прожить.
Сегодня кстати заметил в лифте еще одно знаменательное обьявление, суть такая, люди понакупали электромобилей, и ОСМД вырубила все розетки в паркинге с мотивировкой, у нас трансформатор на дом не рассчитан на ваши электромобили, рекомендуем заряжаться на городских электрозаправках или на работе.
Зарядка электромобилей мотала на какой-то общедомовой счетчик ?