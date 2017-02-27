freeze написав:Про отопление, успехи реформ и удачу. Сейчас посмотрел на сайте ОСМД счет за отопление у меня, выставляют по 25-ым числам, то есть с 25 ноября по 25 декабря.
Сравнил с прошлым годом. Оплата по квартирному счетчику. По сравнению с прошлым годом тариф снизился на 31 процент, плюс удивительный теплый декабрь, я на кухне и в своей комнате еще ни разу в этом году не включал отопление. Декабрь 2018 года - счет 2471 грн Декабрь 2019 года - счет 789 грн
По домовому счетчику. Ноябрь 2018 - 1340 Ноябрь 2019 - 1505 Сейчас коснуться батарей невозможно, наверное хотят надбавку к зарплате.
Видите как в жизни много несправедливостей, у одних квартирный счетчик, у других домовой, а результаты совсем разные. Сегодня кстати заметил в лифте еще одно знаменательное обьявление, суть такая, люди понакупали электромобилей, и ОСМД вырубила все розетки в паркинге с мотивировкой, у нас трансформатор на дом не рассчитан на ваши электромобили, рекомендуем заряжаться на городских электрозаправках или на работе. Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Видите как в жизни много несправедливостей, у одних квартирный счетчик, у других домовой, а результаты совсем разные. Сегодня кстати заметил в лифте еще одно знаменательное обьявление, суть такая, люди понакупали электромобилей, и ОСМД вырубила все розетки в паркинге с мотивировкой, у нас трансформатор на дом не рассчитан на ваши электромобили, рекомендуем заряжаться на городских электрозаправках или на работе. Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость.
Вор украл у бабушки пенсию и не cмог на нее прожить.
Сегодня кстати заметил в лифте еще одно знаменательное обьявление, суть такая, люди понакупали электромобилей, и ОСМД вырубила все розетки в паркинге с мотивировкой, у нас трансформатор на дом не рассчитан на ваши электромобили, рекомендуем заряжаться на городских электрозаправках или на работе.
Зарядка электромобилей мотала на какой-то общедомовой счетчик ?
freeze написав:Сравнил с прошлым годом. Оплата по квартирному счетчику.
2018-940 2019-480 тоже переживаю,оформлю депо с оплат))
Фонд энергоэффективности планирует выбрать 10 украинских городов, в которых в 2020 году в рамках пилотного проекта утеплят 1 тыс. многоэтажек. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на заседании Совета развития регионов и общин 24 декабря, сообщает "Укринформ". "Со следующего года Фонд [энергоэффективности] заработает на полную мощность. У нас для этого есть средства – до 6,8 млрд грн. Основной задачей фонда является содействие термомодернизации настолько быстро, насколько это возможно. Мы должны показать людям эффект от такой деятельности. По нашим расчетам, в термомодернизированном и нетермомодернизированном доме платежка может отличаться до 60%", – сказал он. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/pravite ... 80648.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД