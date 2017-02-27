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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3174317531763177

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 461
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ruvex написав:
  freeze написав:Про отопление, успехи реформ и удачу.
Сейчас посмотрел на сайте ОСМД счет за отопление у меня, выставляют по 25-ым числам, то есть с 25 ноября по 25 декабря.

Сравнил с прошлым годом. Оплата по квартирному счетчику.
По сравнению с прошлым годом тариф снизился на 31 процент, плюс удивительный теплый декабрь, я на кухне и в своей комнате еще ни разу в этом году не включал отопление.
Декабрь 2018 года - счет 2471 грн
Декабрь 2019 года - счет 789 грн

По домовому счетчику.
Ноябрь 2018 - 1340
Ноябрь 2019 - 1505
Сейчас коснуться батарей невозможно, наверное хотят надбавку к зарплате.


Видите как в жизни много несправедливостей, у одних квартирный счетчик, у других домовой, а результаты совсем разные.
Сегодня кстати заметил в лифте еще одно знаменательное обьявление, суть такая, люди понакупали электромобилей, и ОСМД вырубила все розетки в паркинге с мотивировкой, у нас трансформатор на дом не рассчитан на ваши электромобили, рекомендуем заряжаться на городских электрозаправках или на работе.
Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:37

  freeze написав:Видите как в жизни много несправедливостей, у одних квартирный счетчик, у других домовой, а результаты совсем разные.
Сегодня кстати заметил в лифте еще одно знаменательное обьявление, суть такая, люди понакупали электромобилей, и ОСМД вырубила все розетки в паркинге с мотивировкой, у нас трансформатор на дом не рассчитан на ваши электромобили, рекомендуем заряжаться на городских электрозаправках или на работе.
Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость.

Вор украл у бабушки пенсию и не cмог на нее прожить.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:51

  freeze написав:

Сегодня кстати заметил в лифте еще одно знаменательное обьявление, суть такая, люди понакупали электромобилей, и ОСМД вырубила все розетки в паркинге с мотивировкой, у нас трансформатор на дом не рассчитан на ваши электромобили, рекомендуем заряжаться на городских электрозаправках или на работе.

Зарядка электромобилей мотала на какой-то общедомовой счетчик ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Сравнил с прошлым годом. Оплата по квартирному счетчику.
Зображення
2018-940
2019-480
тоже переживаю,оформлю депо с оплат))
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 01:59

  Мизантрóп написав:
  freeze написав:Сравнил с прошлым годом. Оплата по квартирному счетчику.
Зображення
2018-940
2019-480
тоже переживаю,оформлю депо с оплат))

Фонд энергоэффективности планирует выбрать 10 украинских городов, в которых в 2020 году в рамках пилотного проекта утеплят 1 тыс. многоэтажек. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на заседании Совета развития регионов и общин 24 декабря, сообщает "Укринформ".
"Со следующего года Фонд [энергоэффективности] заработает на полную мощность. У нас для этого есть средства – до 6,8 млрд грн. Основной задачей фонда является содействие термомодернизации настолько быстро, насколько это возможно. Мы должны показать людям эффект от такой деятельности. По нашим расчетам, в термомодернизированном и нетермомодернизированном доме платежка может отличаться до 60%", – сказал он.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/pravite ... 80648.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 05:19

  freeze написав:Surfer

Смотря что понимать под словом искусственно.
Общее направление движения всегда выбирает некое ответственное лицо, можно сказать волюнтаристски или искусственно. И ставит в своей работе приоритеты.

Можно в ответ на проблемы подпечатать гривны, можно выпустить под высокий процент ОВГЗ и продать нерезам, взяв от них валюту, можно делать понемногу и то и другое. Наверное какие-то еще пути есть, взять курс на привлечение зарубежных инвестиций в экономику, максимально облегчив условия для этого. Да еще есть варианты. Решение что выбрать принимает всегда небольшая группа ответственных за это специалистов или политиков.


Не вопрос, наверняка есть конечные ответственные за принятие решений. Вопрос в том какие именно действия предпринимаются , так чтобы без фантазий. Кстати сама схема ОВГЗ ведь придумана точно не сегодняшней властью, смотрим что реально они пытаются делать в уже сложившейся ситуации :

  zzzzzz написав:
Зображення


- По факту , ставки на ОВГЗ за этот год они сильно порезали , считай раза в 2.
- Значительно снижена за год учетная ставка НБУ с 18 в начале года до 13,5% (в противовес манипулятивной позиции Куща, утверждавшего обратное).
- Обьемы откупа зеленого НБУ на межбанке значительно выросли во втором полугодии в РАЗЫ. Только на прошлой неделе откуп НБУ - свыше 0,5млрд долларов.

То есть ПО ФАКТУ предпринимаются реальные и довольно значительные шаги в сдерживании курса от укрепления. Тем не менее он продолжает лететь камнем вниз. А тут нас пытаются убедить в "искуственном укреплении гривны", как будто это намеренно делают нынешние власти.

Не являюсь адвокатом нынешних, но по факту они делают что могут для удержания курса от укрепления, но как видно он был сверх меры загнан наверх папередниками, раз ничего не помогает, и в связи с этим полностью согласен с мнением Козака, которое уже приводил здесь :
Доллар был бы ниже 20 грн, если бы не Нацбанк
Тарас Козак
президент инвестиционной группы Универ
Surfer
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 06:17

  Surfer написав:- Обьемы откупа зеленого НБУ на межбанке значительно выросли во втором полугодии в РАЗЫ. Только на прошлой неделе откуп НБУ - свыше 0,5млрд долларов.

То есть ПО ФАКТУ предпринимаются реальные и довольно значительные шаги в сдерживании курса от укрепления. Тем не менее он продолжает лететь камнем вниз. А тут нас пытаются убедить в "искуственном укреплении гривны", как будто это намеренно делают нынешние власти.


Нацбанк выкупает с межбанка валюту только потому, что туда не выходит с покупками валюты Минфин для выплаты внешних долгов. Поэтому создаётся дисбаланс на межбанке, а Минфин нужную ему валюту покупает напрямую а НБУ. Раскройте глаза - при таких отрапортованных огромных выкупах валюты, ЗВР не ростут. :)
По всей видимости происходящего, для НБУ и Минфина задача выплаты внешних долгов краткосрочно более приоритетна, чем поддержание экономики и наполнения бюджета. Тревожный звоночек, однако.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 08:06

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###
"4825736:KVV"

  edvardd написав:
  greenozon написав:edvardd
інвест монети зазвичай продають по ціні металу + якась (мін) націнка банку
це колекційні/сувенірні зберігають в капсулах
на відео монета нестандарт ( 2 Oz Ag 9999)

теоретик...

Підскажите теоретикам, як грамотно вкластися в золото/срібло ну скажімо на 5к$? Можна в ПП.
Дякую
###

Зачем в золото-серебро? Всего-то 10 десятикопеечных монет 1992 года штемпеля 4ВА и 5к$ вложены! :)
====

В мене є 10коп 1992, а де той штемпель шукати?
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