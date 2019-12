Додано: Чет 26 гру, 2019 08:06



edvardd написав: greenozon написав: edvardd

інвест монети зазвичай продають по ціні металу + якась (мін) націнка банку

це колекційні/сувенірні зберігають в капсулах

на відео монета нестандарт ( 2 Oz Ag 9999)

теоретик... теоретик...

Підскажите теоретикам, як грамотно вкластися в золото/срібло ну скажімо на 5к$? Можна в ПП.

Дякую

Зачем в золото-серебро? Всего-то 10 десятикопеечных монет 1992 года штемпеля 4ВА и 5к$ вложены!

В мене є 10коп 1992, а де той штемпель шукати?

