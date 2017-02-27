Додано: Чет 26 гру, 2019 05:19

freeze написав: Surfer



Смотря что понимать под словом искусственно.

Общее направление движения всегда выбирает некое ответственное лицо, можно сказать волюнтаристски или искусственно. И ставит в своей работе приоритеты.



Можно в ответ на проблемы подпечатать гривны, можно выпустить под высокий процент ОВГЗ и продать нерезам, взяв от них валюту, можно делать понемногу и то и другое. Наверное какие-то еще пути есть, взять курс на привлечение зарубежных инвестиций в экономику, максимально облегчив условия для этого. Да еще есть варианты. Решение что выбрать принимает всегда небольшая группа ответственных за это специалистов или политиков. Смотря что понимать под словом искусственно.Общее направление движения всегда выбирает некое ответственное лицо, можно сказать волюнтаристски или искусственно. И ставит в своей работе приоритеты.Можно в ответ на проблемы подпечатать гривны, можно выпустить под высокий процент ОВГЗ и продать нерезам, взяв от них валюту, можно делать понемногу и то и другое. Наверное какие-то еще пути есть, взять курс на привлечение зарубежных инвестиций в экономику, максимально облегчив условия для этого. Да еще есть варианты. Решение что выбрать принимает всегда небольшая группа ответственных за это специалистов или политиков.

zzzzzz написав:



Доллар был бы ниже 20 грн, если бы не Нацбанк

Тарас Козак

президент инвестиционной группы Универ

Тарас Козакпрезидент инвестиционной группы Универ

Не вопрос, наверняка есть конечные ответственные за принятие решений. Вопрос в том какие именно действия предпринимаются , так чтобы без фантазий. Кстати сама схема ОВГЗ ведь придумана точно не сегодняшней властью, смотрим что реально они пытаются делать в уже сложившейся ситуации :- По факту , ставки на ОВГЗ за этот год они сильно порезали , считай раза в 2.- Значительно снижена за год учетная ставка НБУ с 18 в начале года до 13,5% (в противовес манипулятивной позиции Куща, утверждавшего обратное).- Обьемы откупа зеленого НБУ на межбанке значительно выросли во втором полугодии в РАЗЫ. Только на прошлой неделе откуп НБУ - свыше 0,5млрд долларов.То есть ПО ФАКТУ предпринимаются реальные и довольно значительные шаги в сдерживании курса от укрепления. Тем не менее он продолжает лететь камнем вниз. А тут нас пытаются убедить в "искуственном укреплении гривны", как будто это намеренно делают нынешние власти.Не являюсь адвокатом нынешних, но по факту они делают что могут для удержания курса от укрепления, но как видно он был сверх меры загнан наверх папередниками, раз ничего не помогает, и в связи с этим полностью согласен с мнением Козака, которое уже приводил здесь :