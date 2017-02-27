Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, заявил, что выплата компенсации в 3 миллиарда долларов по Стокгольмскому арбитражу - это "капля в море" по сравнению с другими возможными претензиями к России.
Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
"Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы... $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, – это капля в море по сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть для России", – отметил Козак.
Востаннє редагувалось komp в Чет 26 гру, 2019 10:03, всього редагувалось 1 раз.
uaprofi написав: А может действительно на верхах начали таки работать и скоро мы таки получим справедливый курс?
Думаю, скоро (максимум - полгода) все получат "справедливый" курс. Потом, правда, некоторые персонажи на этом форуме или замолчат, или ники поменяют (на заранее припасенные).
Тут хорошо насчет монополии сказали. Так вот. Есть у нас один монопольный продавец гривни (которая, как известно, - кровь экономики). Вот он краник до предела закрутил - и несут ему "шапку золотых украшений за буханку хлеба". Мощное сравнение, кстати.
Смешно, продавец «средства платежа» (которое в Украине единственное) ! Т.е. продавец гривни за гривни
Ст. 3 Закону Укріни Про платіжні системи та переказ коштів в Україні
Гривня як грошова одиниця України (гривня) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів та розрахунків
И этот «единственный продавец» на конец октября напечатал (увеличил) денежную базу за год почти на 5%, а нал для пересичных на 4 % . Но кому-то мало. Надо бы гораздо больше, чтобы годовая инфляция была не 5-6%, как сейчас, а также гораздо больше.
Вот если бы «единственный продавец» напечатал бы, к примеру, денег процентов на 50-100 больше, чтобы и инфляция переросла в гипер, тогда бы и курс взлетел ракетой до 40-50-60 , чтобы не было мучительно больно вспоминать, как скупали бакс по 27-29 за последнюю "шапку золотых украшений".
И тогда можно было бы снова хаять владу (там же все дураки, а я один умниый), но уже не за то, что бакс дешевый, а за то что хлеб-колбаса подорожала в 2-3 раза, и надо теперь как в голодомор снова отдавать за буханку хлеба последнюю "шапку золотых украшений"