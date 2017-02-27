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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3175317631773178

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 461
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:37

  Игорь Алексеевич написав:у кого какие на сег. прогнозы?
Уходим вверх или вниз?


вбік )
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:54

По поводу газового соглашения, которое сегодня готовят и его влияния на экономику несколько особая точка зрения:
Новые условия контракта на транспортировку российского газа в ЕС по украинской газотранспортной системе является выгодным только для временного правительства, руководства "Нафтогаза" и России.
https://zn.ua/energy_market/novyy-tranzitnyy-kotrakt-chya-i-v-chem-vygoda-340382_.html
Все таки недаром:
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, заявил, что выплата компенсации в 3 миллиарда долларов по Стокгольмскому арбитражу - это "капля в море" по сравнению с другими возможными претензиями к России.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы... $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, – это капля в море по сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть для России", – отметил Козак.
Востаннє редагувалось komp в Чет 26 гру, 2019 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:57

  Искатель написав:
  uaprofi написав:
А может действительно на верхах начали таки работать и скоро мы таки получим справедливый курс?


Думаю, скоро (максимум - полгода) все получат "справедливый" курс. Потом, правда, некоторые персонажи на этом форуме или замолчат, или ники поменяют (на заранее припасенные).

Тут хорошо насчет монополии сказали. Так вот. Есть у нас один монопольный продавец гривни (которая, как известно, - кровь экономики). Вот он краник до предела закрутил - и несут ему "шапку золотых украшений за буханку хлеба". Мощное сравнение, кстати.

Смешно, продавец «средства платежа» (которое в Украине единственное) ! Т.е. продавец гривни за гривни :D
Ст. 3 Закону Укріни Про платіжні системи та переказ коштів в Україні

Гривня як грошова одиниця України (гривня) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів та розрахунків


И этот «единственный продавец» на конец октября напечатал (увеличил) денежную базу за год почти на 5%, а нал для пересичных на 4 % . Но кому-то мало. Надо бы гораздо больше, чтобы годовая инфляция была не 5-6%, как сейчас, а также гораздо больше.

Вот если бы «единственный продавец» напечатал бы, к примеру, денег процентов на 50-100 больше, чтобы и инфляция переросла в гипер, тогда бы и курс взлетел ракетой до 40-50-60 , чтобы не было мучительно больно вспоминать, как скупали бакс по 27-29 за последнюю "шапку золотых украшений".

И тогда можно было бы снова хаять владу (там же все дураки, а я один умниый), но уже не за то, что бакс дешевый, а за то что хлеб-колбаса подорожала в 2-3 раза, и надо теперь как в голодомор снова отдавать за буханку хлеба последнюю "шапку золотых украшений"
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