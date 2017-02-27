Додано: Чет 26 гру, 2019 10:35

что то мне кажется, что с сег.дня пойдёт курс без остановок медленно но, вверх.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.