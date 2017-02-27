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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:28
Блин, можно было бы тысяч 100-150грн положить на депозит в ощад, но стремно както. Наверное лучше куплю на них доллары. Надежней будет.
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:35
МБ: 23,30/33. Нацбанк оголосив про аукціон і викуп до кінця року до 1 млрд дол.
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:35
что то мне кажется, что с сег.дня пойдёт курс без остановок медленно но, вверх.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:40
У меня давно лежат. А на часть % покупаю баксы с евро. Стремно - это когда ожидается кратный девал. А в ближайшее время если и будет, то вряд-ли кратный, скорее вполне сопоставимый с % по депо. А если и больше - то не намного.
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:41
грн. надо сейчас держать в банках только на свободном депозите. и то в тех банках, где есть в иб мгновенная валютообменная операция. если что, то можно было бы мгновенно уходить в дол.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:41
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:45
Я думал вы шутите , а нет, так и есть, объем до 1 млрд.долларов.Только не до конца года, а прием заявок до 11 утра сегодня.
Думаю это под Нафтогаз.
Живите своим умом!
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:47
Опытные эффективные менеджеры завсегда знают, что выполнение плана часто зависит от того, какие цифры они напишут при составлении плана.
Можно таргетировать и другие цифры, смотря какие задачи ставятся и какие цели преследуются.
А с ролью кабмина и минфина, описанной Вами, полностью согласен.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:49
Кардіограма ліквідності - знову Історичний рекорд
Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 60 747,83208389(59 727,67143082 + 1 020,16065307) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 47 077(40 320 + 6 757) млн.
Загальна добова ліквідність 60 747,83 + 47 077 - 0.00 = 107 824,83(100 047,67 + 7 777,16) млн. гривень.
Загально добова ліквідність зашкалює і встановлює РЕКОРДИ! Та сьогодні треба за аукціон розраховуватися!
В 2014 мінімум 25.12.2014 = 15,826 грн./$ ріст з 26.12.2014
В 2015 мінімум 24.12.2015 = 22,9645 грн./$ ріст з 25.12.2015
В 2016 мінімум 25.12.2016 = 26,2668 грн./$ ріст з 26.12.2016
В 2017 мінімум 26.12.2017 = 27,9446 грн./$ ріст з 27.12.2017
В 2018 мінімум 26.12.2018 = 27,2678 грн./$ ріст з 27.12.2018
Якось так склалося, що після католицького Різдва гривнюшка припадає!
Якщо для нала це якось зрозуміло, заробітчани з Європи вже скупились і святкують, а торговці міняють виторг на валюту, то чому міжбанк знижує вартість гривні мені не зовсім зрозуміло...
Хоча все для цього поробили. І доляр потрібен для розрахунків за ОВДП, і ліквідність зашкалює!
Першоджерела:
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А була надія, що нові не такі як старі Стане тепліше, але не дешевше А усього то треба дати можливість людині самому обирати. До речі, тепло у батареях це товар чи податок?
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