RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 31773178317931803181>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 461
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:28

Блин, можно было бы тысяч 100-150грн положить на депозит в ощад, но стремно както. Наверное лучше куплю на них доллары. Надежней будет.
fin
 
Повідомлень: 58
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:35

МБ: 23,30/33. Нацбанк оголосив про аукціон і викуп до кінця року до 1 млрд дол.
Філ
 
Повідомлень: 1694
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1274 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:35

что то мне кажется, что с сег.дня пойдёт курс без остановок медленно но, вверх.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4410
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:40

  fin написав:Блин, можно было бы тысяч 100-150грн положить на депозит в ощад, но стремно както. Наверное лучше куплю на них доллары. Надежней будет.

У меня давно лежат. А на часть % покупаю баксы с евро. Стремно - это когда ожидается кратный девал. А в ближайшее время если и будет, то вряд-ли кратный, скорее вполне сопоставимый с % по депо. А если и больше - то не намного.
Victor37
 
Повідомлень: 324
З нами з: 05.06.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:41

  fin написав:Блин, можно было бы тысяч 100-150грн положить на депозит в ощад, но стремно както. Наверное лучше куплю на них доллары. Надежней будет.


грн. надо сейчас держать в банках только на свободном депозите. и то в тех банках, где есть в иб мгновенная валютообменная операция. если что, то можно было бы мгновенно уходить в дол. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4410
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:41

  kwon написав:
  Игорь Алексеевич написав:у кого какие на сег. прогнозы?
Уходим вверх или вниз?

хз, я ушел позавчера в очередную недвигу по выгодному предложению, оставил всего 5% падающего актива :)


Первичка, вторичка ?
Amat
 
Повідомлень: 1749
З нами з: 21.12.11
Подякував: 44 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:45

  Філ написав:МБ: 23,30/33. Нацбанк оголосив про аукціон і викуп до кінця року до 1 млрд дол.



Я думал вы шутите , а нет, так и есть, объем до 1 млрд.долларов.Только не до конца года, а прием заявок до 11 утра сегодня.

Думаю это под Нафтогаз.

https://bank.gov.ua/markets/markets-auctions
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36646
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3521 раз.
Подякували: 8244 раз.
 
Профіль
39
8
2
1
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:47

  Victor37 написав:Дело НБУ как и всех нормальных центробанков, это прежде всего таргетирование инфляции. НБУ в этом году вполне успешно ее таргетирует.


Опытные эффективные менеджеры завсегда знают, что выполнение плана часто зависит от того, какие цифры они напишут при составлении плана.
Можно таргетировать и другие цифры, смотря какие задачи ставятся и какие цели преследуются.

А с ролью кабмина и минфина, описанной Вами, полностью согласен.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14366
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3828 раз.
Подякували: 5726 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:49

Кардіограма ліквідності - знову Історичний рекорд


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 60 747,83208389(59 727,67143082 + 1 020,16065307) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 47 077(40 320 + 6 757) млн.

Загальна добова ліквідність 60 747,83 + 47 077 - 0.00 = 107 824,83(100 047,67 + 7 777,16) млн. гривень.

Загально добова ліквідність зашкалює і встановлює РЕКОРДИ! Та сьогодні треба за аукціон розраховуватися!

В 2014 мінімум 25.12.2014 = 15,826 грн./$ ріст з 26.12.2014
В 2015 мінімум 24.12.2015 = 22,9645 грн./$ ріст з 25.12.2015
В 2016 мінімум 25.12.2016 = 26,2668 грн./$ ріст з 26.12.2016
В 2017 мінімум 26.12.2017 = 27,9446 грн./$ ріст з 27.12.2017
В 2018 мінімум 26.12.2018 = 27,2678 грн./$ ріст з 27.12.2018

Якось так склалося, що після католицького Різдва гривнюшка припадає!

Якщо для нала це якось зрозуміло, заробітчани з Європи вже скупились і святкують, а торговці міняють виторг на валюту, то чому міжбанк знижує вартість гривні мені не зовсім зрозуміло...
Хоча все для цього поробили. І доляр потрібен для розрахунків за ОВДП, і ліквідність зашкалює!

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
2
7
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фонд энергоэффективности планирует выбрать 10 украинских городов, в которых в 2020 году в рамках пилотного проекта утеплят 1 тыс. многоэтажек. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на заседании Совета развития регионов и общин 24 декабря, сообщает "Укринформ".
"Со следующего года Фонд [энергоэффективности] заработает на полную мощность. У нас для этого есть средства – до 6,8 млрд грн. Основной задачей фонда является содействие термомодернизации настолько быстро, насколько это возможно. Мы должны показать людям эффект от такой деятельности. По нашим расчетам, в термомодернизированном и нетермомодернизированном доме платежка может отличаться до 60%", – сказал он.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/pravite ... 80648.html

А була надія, що нові не такі як старі :) Стане тепліше, але не дешевше :cry: А усього то треба дати можливість людині самому обирати. До речі, тепло у батареях це товар чи податок?
d44
 
Повідомлень: 66
З нами з: 07.03.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31773178317931803181>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chromium, chuk_72, Rainbow, zkv-tfmay, zzzzzz і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1646, 1647, 1648
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16473 2023466
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 01:48
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6761 1490733
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 22:42
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 49357
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24226)
26.12.2019 11:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.