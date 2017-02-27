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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3178317931803181>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 461
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  d44 написав:До речі, тепло у батареях це товар чи податок?
розкiш
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:56

Посмотрим на результаты аукциона. Если сумма будет реально под миллиард долларов, значит это деньги Газпрома зашли на счет. Других вариантов такого крупного поступления у меня нет.

Все другие варианты не предполагают такую сумму поступления.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день.
походу снижение курса в этом году приостановилось. какой курс на концев января себе видите?
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:00

  freeze написав:
  Victor37 написав:Дело НБУ как и всех нормальных центробанков, это прежде всего таргетирование инфляции. НБУ в этом году вполне успешно ее таргетирует.


Опытные эффективные менеджеры завсегда знают, что выполнение плана часто зависит от того, какие цифры они напишут при составлении плана.
Можно таргетировать и другие цифры, смотря какие задачи ставятся и какие цели преследуются.

А с ролью кабмина и минфина, описанной Вами, полностью согласен.

ИМХО и не только мое «разумная инфляция» для таргетирования - это 1-5% . Все что более, например, для «наполнения экономики деньгами», «стимулирования товаропроизводителя» и т.д. – это авантюра, которая ранее или поздно приведет к негативу в других сферах. Все таки деньги – это и средства накопления, поэтому деньги не должны быстро обесцениваться
Кстати
Споживча інфляція в Україні в листопаді 2019 року сповільнилася до 5,1% (рік до року) порівняно з 6,5% місяць тому.
Про це повідомила в п'ятницю Державна служба статистики.
Це найнижчий показник з весни 2014 року. Інфляція вперше увійшла в цільовий діапазон Національного банку 5% +/- 1 п.п.
Порівняно із вереснем ціни зросли лише на 0,1%, а з початку року - на 8,3%.
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:02

  Victor37 написав:
Споживча інфляція в Україні в листопаді 2019 року сповільнилася до 5,1% (рік до року) порівняно з 6,5% місяць тому.

Сказку про инфляцию 5% вы вместе с укрговстатом бабушке расскажите .... Той, у которой вор украл пенсию и не смог на нее прожить.
bolex
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:08

  zzzzzz написав:Посмотрим на результаты аукциона. Если сумма будет реально под миллиард долларов, значит это деньги Газпрома зашли на счет. Других вариантов такого крупного поступления у меня нет.

Все другие варианты не предполагают такую сумму поступления.


Так договор еще не подписали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:09

Межбанк уже 33/35

Очень любопытно. Посмотрим на объем аукциона. Как-бы это не оказалось нацбанковским разводом, если валюты окажется 200-400 млн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:09

  zzzzzz написав:Посмотрим на результаты аукциона. Если сумма будет реально под миллиард долларов, значит это деньги Газпрома зашли на счет. Других вариантов такого крупного поступления у меня нет.
А почему тогда курс так расчет?
Специально накручивают, выходит...
Это манипуляция!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:11

  zzzzzz написав:Межбанк уже 33/35
Очень любопытно. Посмотрим на объем аукциона. Как-бы это не оказалось нацбанковским разводом, если валюты окажется 200-400 млн.
Это что же они, решили таким образом курс вверх тянуть?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
Это называется вербальная интервенция.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 3178317931803181>
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