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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:55
d44 написав:
До речі, тепло у батареях це товар чи податок?
розкiш
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Додано: Чет 26 гру, 2019 10:56
Посмотрим на результаты аукциона. Если сумма будет реально под миллиард долларов, значит это деньги Газпрома зашли на счет. Других вариантов такого крупного поступления у меня нет.
Все другие варианты не предполагают такую сумму поступления.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 26 гру, 2019 10:57
Добрый день.
походу снижение курса в этом году приостановилось. какой курс на концев января себе видите?
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:00
freeze написав: Victor37 написав:
Дело НБУ как и всех нормальных центробанков, это прежде всего таргетирование инфляции. НБУ в этом году вполне успешно ее таргетирует.
Опытные эффективные менеджеры завсегда знают, что выполнение плана часто зависит от того, какие цифры они напишут при составлении плана.
Можно таргетировать и другие цифры, смотря какие задачи ставятся и какие цели преследуются.
А с ролью кабмина и минфина, описанной Вами, полностью согласен.
ИМХО и не только мое «разумная инфляция» для таргетирования - это 1-5% . Все что более, например, для «наполнения экономики деньгами», «стимулирования товаропроизводителя» и т.д. – это авантюра, которая ранее или поздно приведет к негативу в других сферах. Все таки деньги – это и средства накопления, поэтому деньги не должны быстро обесцениваться
Кстати
Споживча інфляція в Україні в листопаді 2019 року сповільнилася до 5,1% (рік до року) порівняно з 6,5% місяць тому.
Про це повідомила в п'ятницю Державна служба статистики.
Це найнижчий показник з весни 2014 року. Інфляція вперше увійшла в цільовий діапазон Національного банку 5% +/- 1 п.п.
Порівняно із вереснем ціни зросли лише на 0,1%, а з початку року - на 8,3%.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:02
Victor37 написав:
Споживча інфляція в Україні в листопаді 2019 року сповільнилася до 5,1% (рік до року) порівняно з 6,5% місяць тому.
Сказку про инфляцию 5% вы вместе с укрговстатом бабушке расскажите .... Той, у которой вор украл пенсию и не смог на нее прожить.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:08
zzzzzz написав:
Посмотрим на результаты аукциона. Если сумма будет реально под миллиард долларов, значит это деньги Газпрома зашли на счет. Других вариантов такого крупного поступления у меня нет.
Все другие варианты не предполагают такую сумму поступления.
Так договор еще не подписали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:09
Межбанк уже 33/35
Очень любопытно. Посмотрим на объем аукциона. Как-бы это не оказалось нацбанковским разводом, если валюты окажется 200-400 млн.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:09
zzzzzz написав:
Посмотрим на результаты аукциона. Если сумма будет реально под миллиард долларов, значит это деньги Газпрома зашли на счет. Других вариантов такого крупного поступления у меня нет.
А почему тогда курс так расчет?
Специально накручивают, выходит...
Это манипуляция!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:11
zzzzzz написав:
Межбанк уже 33/35
Очень любопытно. Посмотрим на объем аукциона. Как-бы это не оказалось нацбанковским разводом, если валюты окажется 200-400 млн.
Это что же они, решили таким образом курс вверх тянуть?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:14
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Это называется вербальная интервенция.
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