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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3178317931803181

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 461
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МБ пошел вниз
рост неудался
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

23.25/23.29 мб
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:26

PS4
А в цифрах?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:27

По результатам аукциона был продан 1 лот - 230 млн

Спрос 275, продано 230 , курс 23,25 ( инфа от инсайдеров )

Если эта инфа подтвердится, значит это не деньги от Газпрома.

НБУ очень хорошо шуганул медведей,что-бы не расслабляли булки )))

Часть непроданных лотов сейчас вернуться на Межбанк.

Курс відсікання 23.2552 ( это официальная инфа)
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 26 гру, 2019 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:30

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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:32

  bolex написав:
  Victor37 написав:
Споживча інфляція в Україні в листопаді 2019 року сповільнилася до 5,1% (рік до року) порівняно з 6,5% місяць тому.

Сказку про инфляцию 5% вы вместе с укрговстатом бабушке расскажите .... Той, у которой вор украл пенсию и не смог на нее прожить.

Я не буду спорить, что показатель инфляции - это вещь достаточно субъективная. И для разных слоев населения тратящих свои деньги на совершенно разные виды товаров и в разных пропорциях (с разными потребительскими корзинами) этот показатель также будет разный,

К примеру, для бабушки, покупающей только еду и оплачивающей только коммуналку, инфляция возможно будет значительно больше 5%
А для крутого любителя бакса, который тратит всего 10 % своих доходов на еду и коммуналку, а 90 % на загрантуризм и скупку бакса – будет даже дефляция из-за постоянного удешевления в этом году его «потребительской корзины» в гривневом эквиваленте :D

Тем не менее такие солидные институции, как МВФ, ЕБРР, МБ и т.д. вполне доверяют показателям укрговстата. Наверное там тоже такие же дураки, как и у нас.
Victor37
 
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  #<1 ... 3178317931803181
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