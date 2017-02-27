МБ пошел вниз
рост неудался
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 11:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
МБ пошел вниз
рост неудался
Додано: Чет 26 гру, 2019 11:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
23.25/23.29 мб
Додано: Чет 26 гру, 2019 11:27
По результатам аукциона был продан 1 лот - 230 млн
Спрос 275, продано 230 , курс 23,25 ( инфа от инсайдеров )
Если эта инфа подтвердится, значит это не деньги от Газпрома.
НБУ очень хорошо шуганул медведей,что-бы не расслабляли булки )))
Часть непроданных лотов сейчас вернуться на Межбанк.
Курс відсікання 23.2552 ( это официальная инфа)
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 26 гру, 2019 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Чет 26 гру, 2019 11:30
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:32
Я не буду спорить, что показатель инфляции - это вещь достаточно субъективная. И для разных слоев населения тратящих свои деньги на совершенно разные виды товаров и в разных пропорциях (с разными потребительскими корзинами) этот показатель также будет разный,
К примеру, для бабушки, покупающей только еду и оплачивающей только коммуналку, инфляция возможно будет значительно больше 5%
А для крутого любителя бакса, который тратит всего 10 % своих доходов на еду и коммуналку, а 90 % на загрантуризм и скупку бакса – будет даже дефляция из-за постоянного удешевления в этом году его «потребительской корзины» в гривневом эквиваленте
Тем не менее такие солидные институции, как МВФ, ЕБРР, МБ и т.д. вполне доверяют показателям укрговстата. Наверное там тоже такие же дураки, как и у нас.
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