Споживча інфляція в Україні в листопаді 2019 року сповільнилася до 5,1% (рік до року) порівняно з 6,5% місяць тому.
Сказку про инфляцию 5% вы вместе с укрговстатом бабушке расскажите .... Той, у которой вор украл пенсию и не смог на нее прожить.
Я не буду спорить, что показатель инфляции - это вещь достаточно субъективная. И для разных слоев населения тратящих свои деньги на совершенно разные виды товаров и в разных пропорциях (с разными потребительскими корзинами) этот показатель также будет разный,
К примеру, для бабушки, покупающей только еду и оплачивающей только коммуналку, инфляция возможно будет значительно больше 5% А для крутого любителя бакса, который тратит всего 10 % своих доходов на еду и коммуналку, а 90 % на загрантуризм и скупку бакса – будет даже дефляция из-за постоянного удешевления в этом году его «потребительской корзины» в гривневом эквиваленте
Тем не менее такие солидные институции, как МВФ, ЕБРР, МБ и т.д. вполне доверяют показателям укрговстата. Наверное там тоже такие же дураки, как и у нас.
freeze написав:Сравнил с прошлым годом. Оплата по квартирному счетчику.
2018-940 2019-480 тоже переживаю,оформлю депо с оплат))
Фонд энергоэффективности планирует выбрать 10 украинских городов, в которых в 2020 году в рамках пилотного проекта утеплят 1 тыс. многоэтажек. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на заседании Совета развития регионов и общин 24 декабря, сообщает "Укринформ". "Со следующего года Фонд [энергоэффективности] заработает на полную мощность. У нас для этого есть средства – до 6,8 млрд грн. Основной задачей фонда является содействие термомодернизации настолько быстро, насколько это возможно. Мы должны показать людям эффект от такой деятельности. По нашим расчетам, в термомодернизированном и нетермомодернизированном доме платежка может отличаться до 60%", – сказал он. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/pravite ... 80648.html
Толку то от того, что утеплен дом? Эти все Теплоєнерго шпарят тепло неизменно от температуры на улице. Цель - максимальная прибыль ДЛЯ СЕБЯ, а не забота о людях!
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