2018-940

2019-480

2018-940
2019-480
тоже переживаю,оформлю депо с оплат))

Фонд энергоэффективности планирует выбрать 10 украинских городов, в которых в 2020 году в рамках пилотного проекта утеплят 1 тыс. многоэтажек. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на заседании Совета развития регионов и общин 24 декабря, сообщает "Укринформ".

"Со следующего года Фонд [энергоэффективности] заработает на полную мощность. У нас для этого есть средства – до 6,8 млрд грн. Основной задачей фонда является содействие термомодернизации настолько быстро, насколько это возможно. Мы должны показать людям эффект от такой деятельности. По нашим расчетам, в термомодернизированном и нетермомодернизированном доме платежка может отличаться до 60%", – сказал он.

Толку то от того, что утеплен дом?

Эти все Теплоєнерго шпарят тепло неизменно от температуры на улице.

Толку то от того, что утеплен дом?
Эти все Теплоєнерго шпарят тепло неизменно от температуры на улице.
Цель - максимальная прибыль ДЛЯ СЕБЯ, а не забота о людях!

