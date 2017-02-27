zzzzzz написав:По результатам аукциона был продан 1 лот - 230 млн
Спрос 275, продано 230 , курс 23,25 ( инфа от инсайдеров )
Если эта инфа подтвердится, значит это не деньги от Газпрома.
НБУ очень хорошо шуганул медведей,что-бы не расслабляли булки )))
Часть непроданных лотов сейчас вернуться на Межбанк.
Курс відсікання 23.2552 ( это официальная инфа)
Вітаю Вас zzzzzz.
Я от тільки не зрозумів чому "НБУ очень хорошо шуганул медведей"?
На міжбанку курси вищі, і, як на мене, то він Биків притримав таким курсом викупу.
ВО
З повагою.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Victor37 написав:Я не буду спорить, что показатель инфляции - это вещь достаточно субъективная. И для разных слоев населения тратящих свои деньги на совершенно разные виды товаров и в разных пропорциях (с разными потребительскими корзинами) этот показатель также будет разный,
К примеру, для бабушки, покупающей только еду и оплачивающей только коммуналку, инфляция возможно будет значительно больше 5% А для крутого любителя бакса, который тратит всего 10 % своих доходов на еду и коммуналку, а 90 % на загрантуризм и скупку бакса – будет даже дефляция из-за постоянного удешевления в этом году его «потребительской корзины» в гривневом эквиваленте
Тем не менее такие солидные институции, как МВФ, ЕБРР, МБ и т.д. вполне доверяют показателям укрговстата. Наверное там тоже такие же дураки, как и у нас.
У вас какие-то фантастические представления о том, что такое инфляция и что она может быть разной для каждого индивидуума. Судя по вашим словам надо брать какое-то среднеарифметическое от миллардера Бени К. и пенсионерки Марьи Петровны.
И да, если "МВФ, ЕБРР, МБ и т.д." доверяют достаточно субъективной вещи, то они такие же дураки, как и мы (но с деньгами).
Вот только кредитов от МВФ пока не видно, поэтому, очевидно, там не так доверяют укрговстату как вы.
Ну тогда и переживать нечего про "вдруг резкий и неконтролируемый выход нерезов" Сам же нбу не будет рубить сук, на котором сидит
сто пудов НБУ сам создаёт избытка доларов на МБ, гоняет порожняк туда - сюда, создаёт видимость избыткам предложения баксов. Электронным системам пофиг, кто продаёт , кто покупает. с одних счетов продаёт, с других покупает. Сам у себя. А нам втирает про каких то сбредивших нерезов, про избыток баксов на МБ. Иллюзия, но благодаря ей можно опустить курс бакса хоть до 8. Вы хоть одного такого нереза знаете?
делать мне нечего еще следить за нерезами или резами ) слежу только за процентными ставками, под которые привлекают денежные средства понравились 19,2 и 18,5 в гривне и 7,2 в долларе. Нынешние ставки уже перестали привлекать (
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