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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3180318131823183>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 461
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:19

Появились результаты аукциона. Было подано 18 заявок, удовлетворили всего 2.

Объем поданых заявок составил 275 млн, НБУ выкупил только 230 млн по цене 23,2552

Банки хотели цены 23,25-23,35 , НБУ согласился только на 23,2552

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:25

  zzzzzz написав:Если эта инфа подтвердится, значит это не деньги от Газпрома.

Алени уже готовы пилить "деньги от Газпрома" ? Это уже не вербальные интервенции, это уже клиника.

Передайте своим аленям, что "денег от газпрома" не будет. Так же как не было в 2013-14 трех миллиардов для януковича. Будет бартер газом. Возможно. Или вообще ничего.
Востаннє редагувалось bolex в Чет 26 гру, 2019 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:26

  zzzzzz написав:НБУ во вторник купил 143 млн.долларов.
Казначейство на 8 млрд профинансировало бюджетные расходы.
Это связанные события?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:27

  asti написав:
  zzzzzz написав:НБУ во вторник купил 143 млн.долларов.
Казначейство на 8 млрд профинансировало бюджетные расходы.
Это связанные события?

эти события связаны с тем, что накануне минсдох нагнул предприятия на досрочную выплату налогов.
bolex
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:29

  zzzzzz написав:По результатам аукциона был продан 1 лот - 230 млн

Спрос 275, продано 230 , курс 23,25 ( инфа от инсайдеров )

Если эта инфа подтвердится, значит это не деньги от Газпрома.

НБУ очень хорошо шуганул медведей,что-бы не расслабляли булки )))

Часть непроданных лотов сейчас вернуться на Межбанк.

Курс відсікання 23.2552 ( это официальная инфа)


Вітаю Вас zzzzzz.

Я от тільки не зрозумів чому "НБУ очень хорошо шуганул медведей"?

На міжбанку курси вищі, і, як на мене, то він Биків притримав :roll: таким курсом викупу.

ВО

З повагою.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:35

  Victor37 написав:Я не буду спорить, что показатель инфляции - это вещь достаточно субъективная. И для разных слоев населения тратящих свои деньги на совершенно разные виды товаров и в разных пропорциях (с разными потребительскими корзинами) этот показатель также будет разный,

К примеру, для бабушки, покупающей только еду и оплачивающей только коммуналку, инфляция возможно будет значительно больше 5%
А для крутого любителя бакса, который тратит всего 10 % своих доходов на еду и коммуналку, а 90 % на загрантуризм и скупку бакса – будет даже дефляция из-за постоянного удешевления в этом году его «потребительской корзины» в гривневом эквиваленте :D

Тем не менее такие солидные институции, как МВФ, ЕБРР, МБ и т.д. вполне доверяют показателям укрговстата. Наверное там тоже такие же дураки, как и у нас.


У вас какие-то фантастические представления о том, что такое инфляция и что она может быть разной для каждого индивидуума. Судя по вашим словам надо брать какое-то среднеарифметическое от миллардера Бени К. и пенсионерки Марьи Петровны.

И да, если "МВФ, ЕБРР, МБ и т.д." доверяют достаточно субъективной вещи, то они такие же дураки, как и мы (но с деньгами).

Вот только кредитов от МВФ пока не видно, поэтому, очевидно, там не так доверяют укрговстату как вы.
bolex
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:нерезов не существует


Ну тогда и переживать нечего про "вдруг резкий и неконтролируемый выход нерезов"
Сам же нбу не будет рубить сук, на котором сидит ;-)
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:А нам втирает про каких то сбредивших нерезов, про избыток баксов на МБ.


Ви ж самі викладали структуру ОВДП - левові частки в НБУ та банки, які основні вигодоотримувачі на цьому етапі. Нерези мають 1/8 частину цього чуда.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:57

  Yuri_61 написав:
  rasmus написав:
  Yuri_61 написав:нерезов не существует


Ну тогда и переживать нечего про "вдруг резкий и неконтролируемый выход нерезов"
Сам же нбу не будет рубить сук, на котором сидит ;-)

сто пудов НБУ сам создаёт избытка доларов на МБ, гоняет порожняк туда - сюда, создаёт видимость избыткам предложения баксов.
Электронным системам пофиг, кто продаёт , кто покупает.
с одних счетов продаёт, с других покупает. Сам у себя.
А нам втирает про каких то сбредивших нерезов, про избыток баксов на МБ.
Иллюзия, но благодаря ей можно опустить курс бакса хоть до 8.
Вы хоть одного такого нереза знаете?


делать мне нечего еще следить за нерезами или резами )
слежу только за процентными ставками, под которые привлекают денежные средства
понравились 19,2 и 18,5 в гривне и 7,2 в долларе.
Нынешние ставки уже перестали привлекать (
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

тем временем 23.3 на ЧР, похоже по 23 в этом году не откупиться
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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