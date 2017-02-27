Victor37 написав:

Я не буду спорить, что показатель инфляции - это вещь достаточно субъективная. И для разных слоев населения тратящих свои деньги на совершенно разные виды товаров и в разных пропорциях (с разными потребительскими корзинами) этот показатель также будет разный,К примеру, для бабушки, покупающей только еду и оплачивающей только коммуналку, инфляция возможно будет значительно больше 5%А для крутого любителя бакса, который тратит всего 10 % своих доходов на еду и коммуналку, а 90 % на загрантуризм и скупку бакса – будет даже дефляция из-за постоянного удешевления в этом году его «потребительской корзины» в гривневом эквивалентеТем не менее такие солидные институции, как МВФ, ЕБРР, МБ и т.д. вполне доверяют показателям укрговстата. Наверное там тоже такие же дураки, как и у нас.