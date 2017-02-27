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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:09
А что никто не пишет, что Нацбанк стал на откуп по 23,2552? И кроме аукциона, уже накосил около 400-450 мио? Т.е. по совокупности будет около 650-700...
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Искатель
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Додано: Чет 26 гру, 2019 13:12
Proofy написав:
тем временем 23.3 на ЧР, похоже по 23 в этом году не откупиться
сдуются на конец дня коп 10 минимум
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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Додано: Чет 26 гру, 2019 13:14
rasmus написав: Surfer написав:
Доллар был бы ниже 20 грн, если бы не Нацбанк
Тарас Козак
президент инвестиционной группы Универ
А какой бы он был, если бы не привлечение ОВГЗ?
хватить цитировать козака - известного отмывателя доходов, обнальщика
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PS4
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Додано: Чет 26 гру, 2019 13:14
rasmus написав: Proofy написав:
тем временем 23.3 на ЧР, похоже по 23 в этом году не откупиться
сдуются на конец дня коп 10 минимум
Посмотрим
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portoz
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Додано: Чет 26 гру, 2019 13:14
Искатель написав:
А что никто не пишет, что Нацбанк стал на откуп по 23,2552? И кроме аукциона, уже накосил около 400-450 мио? Т.е. по совокупности будет около 650-700...
Появилась такая инсайдерская инфа))))
Сначало НАК дал запрос на продажу 700 млн.дол. НБУ объявил аукцион на 1 млрд ( гулять так гулять, чего мелочится )
В 11:00 НАК увидел что курс поднялся на 23,33 , и решил на аукцион подать всего 230 млн.долларов. А остальное слить по рынку.
В итоге по 23,33 НАК лупанул сразу 300 млн.долларов .
НБУ это дело заметил, и сделку отменили.
Пришлось НАК продать по рынку, но дешевле )
Живите своим умом!
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Додано: Чет 26 гру, 2019 13:24
PS4 написав: rasmus написав: Surfer написав:
Доллар был бы ниже 20 грн, если бы не Нацбанк
Тарас Козак
президент инвестиционной группы Универ
А какой бы он был, если бы не привлечение ОВГЗ?
хватить цитировать козака - известного отмывателя доходов, обнальщика
вероятно + еще и загонщика!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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