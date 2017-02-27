Додано: Чет 26 гру, 2019 13:33

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

26.12.2019..............2330,419

Доллар укрепился на 5 копеек. Но это временно. В расчете справочного курса явно не участвовали сделки, проведенные по результатам аукциона. Официальный должен быть ниже.



Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия вторника. С самого утра НБУ внес в торги сумятицу, организовав безлимитный аттракцион. Отвыкшие от такой формы интервенции продавцы (это первый аукцион в этом году), переборщили с заявками, оголив рынок, и курс пошел вверх. До 11 успели подскочить на 10 копеек. После окончания срока подачи заявок новые порции валюты восстановили привычное уже изобилие, рынок развернулся, и до 11-30 котировки снизились на 3 копейки. После этого остановились в ожидании результатов розыгрыша.

На аукционе были удовлетворены 2 заявки из 18 по минимальной ставке. В результате закрома НБУ пополнились на 230 млн.

Во вторник НБУ выкупил 143 млн.

Коррсчета незначительно выросли. Большие поступления из казначейства и интервенцию почти полностью уравновесили суточные сертификаты и предпраздничная обналичка.



Продаж валюти на міжбанківському ринку

23.12.2019

Усього, млн дол. США 633.6

Чистый спрос составил около 420 млн. Это немало для понедельника после "внеплановых" торгов в субботу.