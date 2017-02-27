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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 318131823183318431853186>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 461
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:14

  rasmus написав:
  Surfer написав:Доллар был бы ниже 20 грн, если бы не Нацбанк
Тарас Козак
президент инвестиционной группы Универ


А какой бы он был, если бы не привлечение ОВГЗ?


хватить цитировать козака - известного отмывателя доходов, обнальщика
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

rasmus написав:
  Proofy написав:тем временем 23.3 на ЧР, похоже по 23 в этом году не откупиться

сдуются на конец дня коп 10 минимум
Посмотрим
portoz
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:14

  Искатель написав:А что никто не пишет, что Нацбанк стал на откуп по 23,2552? И кроме аукциона, уже накосил около 400-450 мио? Т.е. по совокупности будет около 650-700...



Появилась такая инсайдерская инфа))))

Сначало НАК дал запрос на продажу 700 млн.дол. НБУ объявил аукцион на 1 млрд ( гулять так гулять, чего мелочится )

В 11:00 НАК увидел что курс поднялся на 23,33 , и решил на аукцион подать всего 230 млн.долларов. А остальное слить по рынку.

В итоге по 23,33 НАК лупанул сразу 300 млн.долларов .

НБУ это дело заметил, и сделку отменили.

Пришлось НАК продать по рынку, но дешевле )

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:24

  PS4 написав:
  rasmus написав:
  Surfer написав:Доллар был бы ниже 20 грн, если бы не Нацбанк
Тарас Козак
президент инвестиционной группы Универ


А какой бы он был, если бы не привлечение ОВГЗ?


хватить цитировать козака - известного отмывателя доходов, обнальщика


вероятно + еще и загонщика!
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:33

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.12.2019..............2330,419
Доллар укрепился на 5 копеек. Но это временно. В расчете справочного курса явно не участвовали сделки, проведенные по результатам аукциона. Официальный должен быть ниже.

Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия вторника. С самого утра НБУ внес в торги сумятицу, организовав безлимитный аттракцион. Отвыкшие от такой формы интервенции продавцы (это первый аукцион в этом году), переборщили с заявками, оголив рынок, и курс пошел вверх. До 11 успели подскочить на 10 копеек. После окончания срока подачи заявок новые порции валюты восстановили привычное уже изобилие, рынок развернулся, и до 11-30 котировки снизились на 3 копейки. После этого остановились в ожидании результатов розыгрыша.
На аукционе были удовлетворены 2 заявки из 18 по минимальной ставке. В результате закрома НБУ пополнились на 230 млн.
Во вторник НБУ выкупил 143 млн.
Коррсчета незначительно выросли. Большие поступления из казначейства и интервенцию почти полностью уравновесили суточные сертификаты и предпраздничная обналичка.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
23.12.2019
Усього, млн дол. США 633.6
Чистый спрос составил около 420 млн. Это немало для понедельника после "внеплановых" торгов в субботу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:33

  Искатель написав:А что никто не пишет, что Нацбанк стал на откуп по 23,2552? И кроме аукциона, уже накосил около 400-450 мио? Т.е. по совокупности будет около 650-700...

Это только сегодня?
Наблюдатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:38

  Наблюдатель написав:
  Искатель написав:А что никто не пишет, что Нацбанк стал на откуп по 23,2552? И кроме аукциона, уже накосил около 400-450 мио? Т.е. по совокупности будет около 650-700...

Это только сегодня?

Да, это только за сегодня.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:38

  portoz написав:
rasmus написав:
  Proofy написав:тем временем 23.3 на ЧР, похоже по 23 в этом году не откупиться

сдуются на конец дня коп 10 минимум
Посмотрим

23.45, покоряем новые высоты
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:В итоге по 23,33 НАК лупанул сразу 300 млн.долларов .

НБУ это дело заметил, и сделку отменили.

Не верю!
По двум причинам:
1. У нас, конечно, обороты подросли, но найти лохов на 300 млн за очень короткое время все же не представляется возможным. Особенно сложно найти одного покупателя на такой объем.
2. Я не знаю, может ли НБУ отменять сделки без своего участия, которые проводятся на независимых платформах, но уж точно не вижу в этом смысла. НБУ отчаянно борется с укреплением гривны, ему такая сделка по завышенному курсу на руку.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Офіційно ще немає , звичайно , але хось рахує - скільки ж НБУ купив валюти за грудень ? Бо якось хтось почав триндіти , що борг за грудень виріс на 1 млрд баксів - хоч теж незрозуміло , звідки інформація . А може купили кілька ?
Puente
 
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