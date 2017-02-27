хватить цитировать козака - известного отмывателя доходов, обнальщика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:14
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:14
Появилась такая инсайдерская инфа))))
Сначало НАК дал запрос на продажу 700 млн.дол. НБУ объявил аукцион на 1 млрд ( гулять так гулять, чего мелочится )
В 11:00 НАК увидел что курс поднялся на 23,33 , и решил на аукцион подать всего 230 млн.долларов. А остальное слить по рынку.
В итоге по 23,33 НАК лупанул сразу 300 млн.долларов .
НБУ это дело заметил, и сделку отменили.
Пришлось НАК продать по рынку, но дешевле )
Живите своим умом!
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:24
вероятно + еще и загонщика!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:33
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.12.2019..............2330,419
Доллар укрепился на 5 копеек. Но это временно. В расчете справочного курса явно не участвовали сделки, проведенные по результатам аукциона. Официальный должен быть ниже.
Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия вторника. С самого утра НБУ внес в торги сумятицу, организовав безлимитный аттракцион. Отвыкшие от такой формы интервенции продавцы (это первый аукцион в этом году), переборщили с заявками, оголив рынок, и курс пошел вверх. До 11 успели подскочить на 10 копеек. После окончания срока подачи заявок новые порции валюты восстановили привычное уже изобилие, рынок развернулся, и до 11-30 котировки снизились на 3 копейки. После этого остановились в ожидании результатов розыгрыша.
На аукционе были удовлетворены 2 заявки из 18 по минимальной ставке. В результате закрома НБУ пополнились на 230 млн.
Во вторник НБУ выкупил 143 млн.
Коррсчета незначительно выросли. Большие поступления из казначейства и интервенцию почти полностью уравновесили суточные сертификаты и предпраздничная обналичка.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
23.12.2019
Усього, млн дол. США 633.6
Чистый спрос составил около 420 млн. Это немало для понедельника после "внеплановых" торгов в субботу.
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:33
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:38
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:38
23.45, покоряем новые высоты
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не верю!
По двум причинам:
1. У нас, конечно, обороты подросли, но найти лохов на 300 млн за очень короткое время все же не представляется возможным. Особенно сложно найти одного покупателя на такой объем.
2. Я не знаю, может ли НБУ отменять сделки без своего участия, которые проводятся на независимых платформах, но уж точно не вижу в этом смысла. НБУ отчаянно борется с укреплением гривны, ему такая сделка по завышенному курсу на руку.
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Офіційно ще немає , звичайно , але хось рахує - скільки ж НБУ купив валюти за грудень ? Бо якось хтось почав триндіти , що борг за грудень виріс на 1 млрд баксів - хоч теж незрозуміло , звідки інформація . А може купили кілька ?
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