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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 31823183318431853186>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 461
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:45

Сибарит

Факт в том что сегодня была отменена 1 сделка объемом 300 млн.
Влили в бид НБУ.примерно по 23,30
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:48

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:В итоге по 23,33 НАК лупанул сразу 300 млн.долларов .

НБУ это дело заметил, и сделку отменили.

Не верю!
По двум причинам:
1. У нас, конечно, обороты подросли, но найти лохов на 300 млн за очень короткое время все же не представляется возможным. Особенно сложно найти одного покупателя на такой объем.
2. Я не знаю, может ли НБУ отменять сделки без своего участия, которые проводятся на независимых платформах, но уж точно не вижу в этом смысла. НБУ отчаянно борется с укреплением гривны, ему такая сделка по завышенному курсу на руку.

Все так и было, как написал zzzzzz. Не знаю, откуда у него информация, но это хороший источник.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:52

  Сибарит написав:Не верю!
По двум причинам:
1. У нас, конечно, обороты подросли, но найти лохов на 300 млн за очень короткое время все же не представляется возможным. Особенно сложно найти одного покупателя на такой объем.


Я не верно написал курс, НБУ влили по 23,30
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:57

  zzzzzz написав:
  Искатель написав:А что никто не пишет, что Нацбанк стал на откуп по 23,2552? И кроме аукциона, уже накосил около 400-450 мио? Т.е. по совокупности будет около 650-700...



Появилась такая инсайдерская инфа))))

Сначало НАК дал запрос на продажу 700 млн.дол. НБУ объявил аукцион на 1 млрд ( гулять так гулять, чего мелочится )

В 11:00 НАК увидел что курс поднялся на 23,33 , и решил на аукцион подать всего 230 млн.долларов. А остальное слить по рынку.

В итоге по 23,33 НАК лупанул сразу 300 млн.долларов .

НБУ это дело заметил, и сделку отменили.

Пришлось НАК продать по рынку, но дешевле )


Лайкнул, но вопрос в другом - это всё таки газпромовские деньги? Или что то другое?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:59

lrs7719

Нет.

Но, НАК вероятно уверен в поступлении денег от Газпрома, и сегодня решил продать очень много долларов которые у него лежали в закромах. Ну и видимо очень Минфин просил.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Я не верно написал курс, НБУ влили по 23,30

Ну так это же другое дело.
По первому сообщению получалось, что продали на пике в рынок.
Если НБУ купил, а потом отменил сделку, это не вызывает вопросов ни в части техники, ни в части тактики.
НБУ вежливо попросил не сильно наглеть.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:01

  zzzzzz написав:lrs7719

Нет.

Но, НАК вероятно уверен в поступлении денег от Газпрома, и сегодня решил продать очень много долларов которые у него лежали в закромах. Ну и видимо очень Минфин просил.


Понятно. И как в старые добрые времена решили сработать напрямую - но в сторону продажи.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:07

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Я не верно написал курс, НБУ влили по 23,30

Ну так это же другое дело.
По первому сообщению получалось, что продали на пике в рынок.
Если НБУ купил, а потом отменил сделку, это не вызывает вопросов ни в части техники, ни в части тактики.
НБУ вежливо попросил не сильно наглеть.

Сделку потом провели по 23,2552 как мне сообщили.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:16

Интересно, к 4 января можно будет купить хотя бы по 24? Такое ощущение, что сейчас будет движение к реальному нормальному курсу.Я за, но только чтобы с 5 января, не раньше!
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:18

  w_bufett написав:
  Captain Obvious написав:
  KOKS написав:на 23,70 cмотрим


Пиши сразу «на 32.00»
С завтрашним размещением не то что посмотрим, а окунемся с головой в 23.3


23 - Це психологічна межа, на якій можуть фіксувати прибуток! - І почати скупку, но я не виключаю, що можлива скупка йде вже і зараз! - А +-30 копійок, вже не грають тієї ролі, яку хтось очікує! - ЧР, може відреагувати в любий момент, як на цьому тижні так і на наступному, для росту до 25!



Доброго дня всім учасникам форуму! - Моє повідомлення від 16 грудня! :D
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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