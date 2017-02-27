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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:45
Сибарит
Факт в том что сегодня была отменена 1 сделка объемом 300 млн.
Влили в бид НБУ.примерно по 23,30
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 26 гру, 2019 13:48
Сибарит написав: zzzzzz написав:
В итоге по 23,33 НАК лупанул сразу 300 млн.долларов .
НБУ это дело заметил, и сделку отменили.
Не верю!
По двум причинам:
1. У нас, конечно, обороты подросли, но найти лохов на 300 млн за очень короткое время все же не представляется возможным. Особенно сложно найти одного покупателя на такой объем.
2. Я не знаю, может ли НБУ отменять сделки без своего участия, которые проводятся на независимых платформах, но уж точно не вижу в этом смысла. НБУ отчаянно борется с укреплением гривны, ему такая сделка по завышенному курсу на руку.
Все так и было, как написал zzzzzz. Не знаю, откуда у него информация, но это хороший источник.
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Искатель
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Додано: Чет 26 гру, 2019 13:52
Сибарит написав:
Не верю!
По двум причинам:
1. У нас, конечно, обороты подросли, но найти лохов на 300 млн за очень короткое время все же не представляется возможным. Особенно сложно найти одного покупателя на такой объем.
Я не верно написал курс, НБУ влили по 23,30
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 26 гру, 2019 13:57
zzzzzz написав: Искатель написав:
А что никто не пишет, что Нацбанк стал на откуп по 23,2552? И кроме аукциона, уже накосил около 400-450 мио? Т.е. по совокупности будет около 650-700...
Появилась такая инсайдерская инфа))))
Сначало НАК дал запрос на продажу 700 млн.дол. НБУ объявил аукцион на 1 млрд ( гулять так гулять, чего мелочится )
В 11:00 НАК увидел что курс поднялся на 23,33 , и решил на аукцион подать всего 230 млн.долларов. А остальное слить по рынку.
В итоге по 23,33 НАК лупанул сразу 300 млн.долларов .
НБУ это дело заметил, и сделку отменили.
Пришлось НАК продать по рынку, но дешевле )
Лайкнул, но вопрос в другом - это всё таки газпромовские деньги? Или что то другое?
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lrs7719
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Додано: Чет 26 гру, 2019 13:59
lrs7719
Нет.
Но, НАК вероятно уверен в поступлении денег от Газпрома, и сегодня решил продать очень много долларов которые у него лежали в закромах. Ну и видимо очень Минфин просил.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:01
zzzzzz написав:
Я не верно написал курс, НБУ влили по 23,30
Ну так это же другое дело.
По первому сообщению получалось, что продали на пике в рынок.
Если НБУ купил, а потом отменил сделку, это не вызывает вопросов ни в части техники, ни в части тактики.
НБУ вежливо попросил не сильно наглеть.
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Сибарит
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:01
zzzzzz написав:lrs7719
Нет.
Но, НАК вероятно уверен в поступлении денег от Газпрома, и сегодня решил продать очень много долларов которые у него лежали в закромах. Ну и видимо очень Минфин просил.
Понятно. И как в старые добрые времена решили сработать напрямую - но в сторону продажи.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:07
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Я не верно написал курс, НБУ влили по 23,30
Ну так это же другое дело.
По первому сообщению получалось, что продали на пике в рынок.
Если НБУ купил, а потом отменил сделку, это не вызывает вопросов ни в части техники, ни в части тактики.
НБУ вежливо попросил не сильно наглеть.
Сделку потом провели по 23,2552 как мне сообщили.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:16
Интересно, к 4 января можно будет купить хотя бы по 24? Такое ощущение, что сейчас будет движение к реальному нормальному курсу.Я за, но только чтобы с 5 января, не раньше!
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:18
w_bufett написав: Captain Obvious написав: KOKS написав:
на 23,70 cмотрим
Пиши сразу «на 32.00»
С завтрашним размещением не то что посмотрим, а окунемся с головой в 23.3
23 - Це психологічна межа, на якій можуть фіксувати прибуток! - І почати скупку, но я не виключаю, що можлива скупка йде вже і зараз! - А +-30 копійок, вже не грають тієї ролі, яку хтось очікує! - ЧР, може відреагувати в любий момент, як на цьому тижні так і на наступному, для росту до 25!
Доброго дня всім учасникам форуму! - Моє повідомлення від 16 грудня!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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w_bufett
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