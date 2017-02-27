Сибарит написав:

zzzzzz написав: В итоге по 23,33 НАК лупанул сразу 300 млн.долларов .



НБУ это дело заметил, и сделку отменили. В итоге по 23,33 НАК лупанул сразу 300 млн.долларов .НБУ это дело заметил, и сделку отменили.

Не верю!По двум причинам:1. У нас, конечно, обороты подросли, но найти лохов на 300 млн за очень короткое время все же не представляется возможным. Особенно сложно найти одного покупателя на такой объем.2. Я не знаю, может ли НБУ отменять сделки без своего участия, которые проводятся на независимых платформах, но уж точно не вижу в этом смысла. НБУ отчаянно борется с укреплением гривны, ему такая сделка по завышенному курсу на руку.