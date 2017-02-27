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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 14:20
Та моє повідомлення від 15 грудня!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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w_bufett
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:23
w_bufett а після 25 що?
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vovakwasov
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:24
w_bufett, намекаете, что пойдём к 22 ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:26
w_bufett написав:
23 - Це психологічна межа, на якій можуть фіксувати прибуток! - І почати скупку, но я не виключаю, що можлива скупка йде вже і зараз! - А +-30 копійок, вже не грають тієї ролі, яку хтось очікує! - ЧР, може відреагувати в любий момент, як на цьому тижні так і на наступному, для росту до 25!
Доброго дня всім учасникам форуму! - Моє повідомлення від 16 грудня!
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И шо? Где 25?
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lrs7719
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:36
Каковы прогнозы, будет возврат к 23 или Изя всё?
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artlife
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:37
с утричка так хорошо стартанули на межбанке
так это шо ракета отменяется?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:45
lrs7719 написав: zzzzzz написав: Искатель написав:
А что никто не пишет, что Нацбанк стал на откуп по 23,2552? И кроме аукциона, уже накосил около 400-450 мио? Т.е. по совокупности будет около 650-700...
Появилась такая инсайдерская инфа))))
Сначало НАК дал запрос на продажу 700 млн.дол. НБУ объявил аукцион на 1 млрд ( гулять так гулять, чего мелочится )
В 11:00 НАК увидел что курс поднялся на 23,33 , и решил на аукцион подать всего 230 млн.долларов. А остальное слить по рынку.
В итоге по 23,33 НАК лупанул сразу 300 млн.долларов .
НБУ это дело заметил, и сделку отменили.
Пришлось НАК продать по рынку, но дешевле )
Лайкнул, но вопрос в другом - это всё таки газпромовские деньги? Или что то другое?
Это деньги "Нафтогаза", но еще не Газпромовские.
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Искатель
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:46
zzzzzz написав:lrs7719
Нет.
Но, НАК вероятно уверен в поступлении денег от Газпрома, и сегодня решил продать очень много долларов которые у него лежали в закромах. Ну и видимо очень Минфин просил.
Совершенно верно. Но я думаю, что скорее Минфин очень-очень просил, чем НАК уверен
Очень кушать хочется, год закрывать надо.
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Искатель
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:51
я что-то не понял фокуса, что там вообще происходит ?
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SILVER_UA
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:57
SILVER_UA написав:
я что-то не понял фокуса, что там вообще происходит ?
Рыжика швыряют.
ПОЩАДИТЕ ЖИВОТНОЕ!!!
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сірий
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