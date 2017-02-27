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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3183318431853186>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 461
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:20

  w_bufett написав:
  yama написав:Тренд мною был угадан еще в начале 2018 года ... вот в этом сообщени
viewtopic.php?p=4272343&sid=00f52ddc3692f4d2782cdcd290ee0bee#p4272343Зображення
ну и уже летом 2018 я дополнил график разметкой месяцев
То есть падать нам до июня 2020 до 22 :mrgreen:



Доброго вечора всім! - І пану yama, в тому числі! - Скупка "долярів" вже стартувала! - Наступний наш крок тиждень ще падіння і Рост до 25! :D :D :D



Та моє повідомлення від 15 грудня! :D
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:23

w_bufett а після 25 що?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:24

w_bufett, намекаете, что пойдём к 22 ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:26

  w_bufett написав:

23 - Це психологічна межа, на якій можуть фіксувати прибуток! - І почати скупку, но я не виключаю, що можлива скупка йде вже і зараз! - А +-30 копійок, вже не грають тієї ролі, яку хтось очікує! - ЧР, може відреагувати в любий момент, як на цьому тижні так і на наступному, для росту до 25!



Доброго дня всім учасникам форуму! - Моє повідомлення від 16 грудня! :D[/quote]

И шо? Где 25?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:36

Каковы прогнозы, будет возврат к 23 или Изя всё?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:37

с утричка так хорошо стартанули на межбанке
так это шо ракета отменяется?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:45

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:
  Искатель написав:А что никто не пишет, что Нацбанк стал на откуп по 23,2552? И кроме аукциона, уже накосил около 400-450 мио? Т.е. по совокупности будет около 650-700...



Появилась такая инсайдерская инфа))))

Сначало НАК дал запрос на продажу 700 млн.дол. НБУ объявил аукцион на 1 млрд ( гулять так гулять, чего мелочится )

В 11:00 НАК увидел что курс поднялся на 23,33 , и решил на аукцион подать всего 230 млн.долларов. А остальное слить по рынку.

В итоге по 23,33 НАК лупанул сразу 300 млн.долларов .

НБУ это дело заметил, и сделку отменили.

Пришлось НАК продать по рынку, но дешевле )


Лайкнул, но вопрос в другом - это всё таки газпромовские деньги? Или что то другое?

Это деньги "Нафтогаза", но еще не Газпромовские.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:46

  zzzzzz написав:lrs7719

Нет.

Но, НАК вероятно уверен в поступлении денег от Газпрома, и сегодня решил продать очень много долларов которые у него лежали в закромах. Ну и видимо очень Минфин просил.

Совершенно верно. Но я думаю, что скорее Минфин очень-очень просил, чем НАК уверен :)
Очень кушать хочется, год закрывать надо.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:51

межбанк

я что-то не понял фокуса, что там вообще происходит ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:57

  SILVER_UA написав:я что-то не понял фокуса, что там вообще происходит ?

Рыжика швыряют.
ПОЩАДИТЕ ЖИВОТНОЕ!!!
сірий
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