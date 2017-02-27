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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 14:58
Искатель написав: zzzzzz написав:lrs7719
Нет.
Но, НАК вероятно уверен в поступлении денег от Газпрома, и сегодня решил продать очень много долларов которые у него лежали в закромах. Ну и видимо очень Минфин просил.
Совершенно верно. Но я думаю, что скорее Минфин очень-очень просил, чем НАК уверен
Очень кушать хочется, год закрывать надо.
По состоянию на сегодня сборы с начала года 963 млрд, план 1007 млрд, до плана 44 млрд надо.
В 2018 до плана недобрали 18 млрд.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:13
zzzzzz написав: Искатель написав: zzzzzz написав:lrs7719
Нет.
Но, НАК вероятно уверен в поступлении денег от Газпрома, и сегодня решил продать очень много долларов которые у него лежали в закромах. Ну и видимо очень Минфин просил.
Совершенно верно. Но я думаю, что скорее Минфин очень-очень просил, чем НАК уверен
Очень кушать хочется, год закрывать надо.
По состоянию на сегодня сборы с начала года 963 млрд, план 1007 млрд, до плана 44 млрд надо.
В 2018 до плана недобрали 18 млрд.
Этот год кое как закроют, а вот как только начнется следующий - сразу вилка, доходы дальше вниз а апетиты бюджета вврех
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Alex6
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:16
По 23.30 купил $100 на все карманные
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Zebra
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:18
Zebra написав:
По 23.30 купил $100 на все карманные
Держите нас в курсе
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Faceless
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:20
artlife написав:
Каковы прогнозы, будет возврат к 23 или Изя всё?
Буде.
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twin
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:21
twin написав: artlife написав:
Каковы прогнозы, будет возврат к 23 или Изя всё?
Буде.
Ща погонят ракету вверх ждуны.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:27
сірий написав: SILVER_UA написав:
я что-то не понял фокуса, что там вообще происходит ?
Рыжика швыряют.
ПОЩАДИТЕ ЖИВОТНОЕ!!!
12:00
23.3000 / 23.3200
НБУ провел аукцион по выкупу доллара с рынка. Купил порядка 230 млн по 23,2552 гривны за доллар. Закрыл всего две заявки. Участники рынка говорят о том, что это была одна из крупных гоструктур.
13:00
23.2800 / 23.3000
Торги по доллару уже несколько успокоились после проведения аукциона Нацбанка по выкупу валюты на торгах. Наблюдается постепенное превышение предложения над спросом, что сбивает котировки.Идут операции по лотам до 1 млн долларов.
п.с. опт тем не менее 23,30/23,35 ,Рада берёт па 23,20.
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Vadim V
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:30
twin написав: artlife написав:
Каковы прогнозы, будет возврат к 23 или Изя всё?
Буде.
Можливо
Но не в цьому році і можливо в кінці наступного!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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w_bufett
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:32
vovakwasov написав:w_bufett
а після 25 що?
Мені цього, ще не "доповідали"!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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w_bufett
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:32
Vadim V написав: сірий написав: SILVER_UA написав:
я что-то не понял фокуса, что там вообще происходит ?
Рыжика швыряют.
ПОЩАДИТЕ ЖИВОТНОЕ!!!
12:00
23.3000 / 23.3200
НБУ провел аукцион по выкупу доллара с рынка. Купил порядка 230 млн по 23,2552 гривны за доллар. Закрыл всего две заявки. Участники рынка говорят о том, что это была одна из крупных гоструктур.
13:00
23.2800 / 23.3000
Торги по доллару уже несколько успокоились после проведения аукциона Нацбанка по выкупу валюты на торгах. Наблюдается постепенное превышение предложения над спросом, что сбивает котировки.Идут операции по лотам до 1 млн долларов.
п.с. опт тем не менее 23,30/23,35 ,Рада берёт па 23,20.
Что за рада? Немного отстал от движа
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сірий
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ЛОБ
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