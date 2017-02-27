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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 318431853186318731883189>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 461
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:58

  Искатель написав:
  zzzzzz написав:lrs7719

Нет.

Но, НАК вероятно уверен в поступлении денег от Газпрома, и сегодня решил продать очень много долларов которые у него лежали в закромах. Ну и видимо очень Минфин просил.

Совершенно верно. Но я думаю, что скорее Минфин очень-очень просил, чем НАК уверен :)
Очень кушать хочется, год закрывать надо.



По состоянию на сегодня сборы с начала года 963 млрд, план 1007 млрд, до плана 44 млрд надо.

В 2018 до плана недобрали 18 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:13

  zzzzzz написав:
  Искатель написав:
  zzzzzz написав:lrs7719

Нет.

Но, НАК вероятно уверен в поступлении денег от Газпрома, и сегодня решил продать очень много долларов которые у него лежали в закромах. Ну и видимо очень Минфин просил.

Совершенно верно. Но я думаю, что скорее Минфин очень-очень просил, чем НАК уверен :)
Очень кушать хочется, год закрывать надо.



По состоянию на сегодня сборы с начала года 963 млрд, план 1007 млрд, до плана 44 млрд надо.

В 2018 до плана недобрали 18 млрд.



Этот год кое как закроют, а вот как только начнется следующий - сразу вилка, доходы дальше вниз а апетиты бюджета вврех :roll:
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По 23.30 купил $100 на все карманные
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:18

  Zebra написав:По 23.30 купил $100 на все карманные

Держите нас в курсе
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:20

  artlife написав:Каковы прогнозы, будет возврат к 23 или Изя всё?

Буде.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:21

  twin написав:
  artlife написав:Каковы прогнозы, будет возврат к 23 или Изя всё?

Буде.

Ща погонят ракету вверх ждуны.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:27

  сірий написав:
  SILVER_UA написав:я что-то не понял фокуса, что там вообще происходит ?

Рыжика швыряют.
ПОЩАДИТЕ ЖИВОТНОЕ!!!

12:00
23.3000 / 23.3200
НБУ провел аукцион по выкупу доллара с рынка. Купил порядка 230 млн по 23,2552 гривны за доллар. Закрыл всего две заявки. Участники рынка говорят о том, что это была одна из крупных гоструктур.
13:00
23.2800 / 23.3000
Торги по доллару уже несколько успокоились после проведения аукциона Нацбанка по выкупу валюты на торгах. Наблюдается постепенное превышение предложения над спросом, что сбивает котировки.Идут операции по лотам до 1 млн долларов.

п.с. опт тем не менее 23,30/23,35 ,Рада берёт па 23,20.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:30

  twin написав:
  artlife написав:Каковы прогнозы, будет возврат к 23 или Изя всё?

Буде.

Можливо :D Но не в цьому році і можливо в кінці наступного! :D
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:32

  vovakwasov написав:w_bufett а після 25 що?


Мені цього, ще не "доповідали"! :D
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:32

  Vadim V написав:
  сірий написав:
  SILVER_UA написав:я что-то не понял фокуса, что там вообще происходит ?

Рыжика швыряют.
ПОЩАДИТЕ ЖИВОТНОЕ!!!

12:00
23.3000 / 23.3200
НБУ провел аукцион по выкупу доллара с рынка. Купил порядка 230 млн по 23,2552 гривны за доллар. Закрыл всего две заявки. Участники рынка говорят о том, что это была одна из крупных гоструктур.
13:00
23.2800 / 23.3000
Торги по доллару уже несколько успокоились после проведения аукциона Нацбанка по выкупу валюты на торгах. Наблюдается постепенное превышение предложения над спросом, что сбивает котировки.Идут операции по лотам до 1 млн долларов.

п.с. опт тем не менее 23,30/23,35 ,Рада берёт па 23,20.

Что за рада? Немного отстал от движа
сірий
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