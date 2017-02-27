Victor37 написав:Вот если бы «единственный продавец» напечатал бы, к примеру, денег процентов на 50-100 больше, чтобы и инфляция переросла в гипер, тогда бы и курс взлетел ракетой до 40-50-60
Зачем крайности, можно было допечатывать, чтобы поддерживать курс 26-27. Против эквилибриума, как любила говорить Гонтарева, я думаю ни один человек бы здесь на форуме и в обществе не выступил с плохими словами, да и с наполнением бюджета было бы проще.
На всех не угодишь. Дело НБУ как и всех нормальных центробанков, это прежде всего таргетирование инфляции. НБУ в этом году вполне успешно ее таргетирует. А если хочется курса повыше и наполнения бюджета, для этого есть правительство с минфином, пожалуйста действуйте. К примеру, создавайте рабочие места высокооплачиваемые (это не функция НБУ), чтобы пересичные не становились заробитчанами и мешками не тянули в Украину валюту. И ставочки по ОВГЗ поменьше делайте, чтобы спекули также не тянули в Украину валюту мешками. И таможню посильнее контролируйте, чтобы не было контрабанды-махинаций и росли таможенные поступления от реальной стоимости товаров, а не нарисованной и т.д.
Это вы кому? Для того, чтобы ИХ есть - надо ИХ иметь и уметь...
Госбюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 34,860 миллиарда гривен, что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 184 миллиона гривен. Об этом свидетельствуют данные Госказначейства. Сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 6,882 миллиарда гривен против 22,002 миллиарда гривень профицита годом ранее.
"В Минэкономики считают, что падение украинской промышленности приобрело системный характер и требуют быстрых действий со стороны государства [кого??]. Об этом сообщил министр Милованов в ФБ. Он сообщил о создании штаба для противодействия падению промышленности и строительства" Адам Смит @_Smithchenko "Согласно статистике, которую привел в пример министр, промышленное производство в Украине сократилось в сентябре 2019 — на 1,1%. в октябре — на 5%, в ноябре на 7,5%". Опаньки! А кто это сделал?
Puente написав:Офіційно ще немає , звичайно , але хось рахує - скільки ж НБУ купив валюти за грудень ? Бо якось хтось почав триндіти , що борг за грудень виріс на 1 млрд баксів - хоч теж незрозуміло , звідки інформація . А може купили кілька ?
О сам знайшов попереднє : Нацбанк c 16 по 21 декабря купил на межбанковском валютном рынке 564,6 млн долларов. С 9 по 13 декабря Нацбанк купил 424,1 млн долларов, а с 2 по 6 декабря — 436,6 млн долларов. Непогано так ...