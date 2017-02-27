Victor37 написав:

freeze написав: Victor37 написав: Вот если бы «единственный продавец» напечатал бы, к примеру, денег процентов на 50-100 больше, чтобы и инфляция переросла в гипер, тогда бы и курс взлетел ракетой до 40-50-60 Вот если бы «единственный продавец» напечатал бы, к примеру, денег процентов на 50-100 больше, чтобы и инфляция переросла в гипер, тогда бы и курс взлетел ракетой до 40-50-60

Зачем крайности, можно было допечатывать, чтобы поддерживать курс 26-27.

Против эквилибриума, как любила говорить Гонтарева, я думаю ни один человек бы здесь на форуме и в обществе не выступил с плохими словами, да и с наполнением бюджета было бы проще. Зачем крайности, можно было допечатывать, чтобы поддерживать курс 26-27.Против эквилибриума, как любила говорить Гонтарева, я думаю ни один человек бы здесь на форуме и в обществе не выступил с плохими словами, да и с наполнением бюджета было бы проще.

На всех не угодишь. Дело НБУ как и всех нормальных центробанков, это прежде всего таргетирование инфляции. НБУ в этом году вполне успешно ее таргетирует.А если хочется курса повыше и наполнения бюджета, для этого, пожалуйста действуйте. К примеру, создавайте рабочие места высокооплачиваемые (это не функция НБУ), чтобы пересичные не становились заробитчанами и мешками не тянули в Украину валюту. И ставочки по ОВГЗ поменьше делайте, чтобы спекули также не тянули в Украину валюту мешками. И таможню посильнее контролируйте, чтобы не было контрабанды-махинаций и росли таможенные поступления от реальной стоимости товаров, а не нарисованной и т.д.