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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 31853186318731883189>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 461
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так если НБУ нагреб сегодня несколько сотен (млн $), чего вдруг наличный рынок рванул резко вверх на 30 коп с утра? тем более перед новогодними выходными...
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:33

Естественный отбор ...отрицательный!

  Victor37 написав:
  freeze написав:
  Victor37 написав:Вот если бы «единственный продавец» напечатал бы, к примеру, денег процентов на 50-100 больше, чтобы и инфляция переросла в гипер, тогда бы и курс взлетел ракетой до 40-50-60

Зачем крайности, можно было допечатывать, чтобы поддерживать курс 26-27.
Против эквилибриума, как любила говорить Гонтарева, я думаю ни один человек бы здесь на форуме и в обществе не выступил с плохими словами, да и с наполнением бюджета было бы проще.

На всех не угодишь. Дело НБУ как и всех нормальных центробанков, это прежде всего таргетирование инфляции. НБУ в этом году вполне успешно ее таргетирует.
А если хочется курса повыше и наполнения бюджета, для этого есть правительство с минфином, пожалуйста действуйте. К примеру, создавайте рабочие места высокооплачиваемые (это не функция НБУ), чтобы пересичные не становились заробитчанами и мешками не тянули в Украину валюту. И ставочки по ОВГЗ поменьше делайте, чтобы спекули также не тянули в Украину валюту мешками. И таможню посильнее контролируйте, чтобы не было контрабанды-махинаций и росли таможенные поступления от реальной стоимости товаров, а не нарисованной и т.д.


Это вы кому? Для того, чтобы ИХ есть - надо ИХ иметь и уметь... :mrgreen:
Госбюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 34,860 миллиарда гривен, что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 184 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные Госказначейства.
Сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 6,882 миллиарда гривен против 22,002 миллиарда гривень профицита годом ранее.

"В Минэкономики считают, что падение украинской промышленности приобрело системный характер и требуют быстрых действий со стороны государства [кого??]. Об этом сообщил министр Милованов в ФБ.
Он сообщил о создании штаба для противодействия падению промышленности и строительства"
Адам Смит
@_Smithchenko
"Согласно статистике, которую привел в пример министр, промышленное производство в Украине сократилось в сентябре 2019 — на 1,1%. в октябре — на 5%, в ноябре на 7,5%".
Опаньки! А кто это сделал?
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:34

  Вкладчик1234 написав:w_bufett, намекаете, что пойдём к 22 ?


Хто до 22, нехай чекає - а ми помаленьку з декількома "відкатами" :D :) :mrgreen: до 25!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:36

Зрозуміло, чому весь Київ в аваріях. Панічно шукають долари по 23.3 :)
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:38

шо, зассали гривнепатриоты :lol: не боись, если надо нбу всё обратно сольёт - им теперь курс надо держать ато нерезы на выход ломануться...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:43

  Puente написав:Офіційно ще немає , звичайно , але хось рахує - скільки ж НБУ купив валюти за грудень ? Бо якось хтось почав триндіти , що борг за грудень виріс на 1 млрд баксів - хоч теж незрозуміло , звідки інформація . А може купили кілька ?

О сам знайшов попереднє :
Нацбанк c 16 по 21 декабря купил на межбанковском валютном рынке 564,6 млн долларов. С 9 по 13 декабря Нацбанк купил 424,1 млн долларов, а с 2 по 6 декабря — 436,6 млн долларов.
Непогано так ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:44

  сірий написав:Что за рада? Немного отстал от движа

https://ib.radabank.com.ua/ib2/ во время качелей курс надо уточнять по телефону.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:45

  чик написав:шо, зассали гривнепатриоты :lol: не боись, если надо нбу всё обратно сольёт - им теперь курс надо держать ато нерезы на выход ломануться...


Вже скупка по -
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Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:47

  Dobrofey написав:Так если НБУ нагреб сегодня несколько сотен (млн $), чего вдруг наличный рынок рванул резко вверх на 30 коп с утра? тем более перед новогодними выходными...

Это началось ещё вчера после обеда , вероятно хотят пошатать оленей и заработать не много .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:48

  чик написав:шо, зассали гривнепатриоты :lol: не боись, если надо нбу всё обратно сольёт - им теперь курс надо держать ато нерезы на выход ломануться...


А дехто вирішив перестрахуватися! -
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Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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