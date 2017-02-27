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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 15:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
От вчора випадково побачив якогось експерта економіста - щось він про курс і економіку говорив . І пристали до нього з питанням - так хто ж винен - можна конкретно . Він трохи подумав і сказав таке ( моїми словами ) - персоніфікувати не можна , в загальному одним словом - "влада" . Кожен робить щось своє - а в загальному виходить ось таке - яке маємо ... Немає системного центру прийняття рішень .
Додано: Чет 26 гру, 2019 15:49
Кабмин обязал "Нафтогаз" досрочно перечислить в бюджет дивиденды на 8,5 миллиарда
Очень кушать хочется
Сколько это в долл.?
Додано: Чет 26 гру, 2019 15:55
Тримаємо, но Ви вже напевно скупились?)
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:02
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...............26.12.2019..............27.12.2019
дата розрахунку..............24.12.2019..............26.12.2019
Долар США.....................2325,5155...............2329,2885
После полудня гривна отыграла чуть больше копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия вторника. С самого утра НБУ внес в торги сумятицу, организовав безлимитный аттракцион. Отвыкшие от такой формы интервенции продавцы (это первый аукцион в этом году), переборщили с заявками, оголив рынок, и курс пошел вверх. До 11 успели подскочить на 10 копеек. После окончания срока подачи заявок новые порции валюты восстановили привычное уже изобилие, рынок развернулся, и до 11-30 котировки снизились на 3 копейки. После этого остановились в ожидании результатов розыгрыша.
Перед обедом опустились еще на 3 копейки и снова остановились. После обеда концепция снова поменялась и начался уверенный рост. К 15-30 выросли на 9 копеек. Похоже, возбудившиеся утренним аттракционом покупатели сделали ставку на дальнейшее снижение котировок, слишком долго выжидали, в результате чего НБУ пришлось выкупить лишнее.
Официальный курс встретили котировками 23.3600 - 23.4100. За день котировки выросли на 13 копеек относительно открытия и на 11.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Вряд ли сегодняшнюю сессию можно анализировать с точки зрения тенденций на рынке, но наблюдать за битвой слонов в посудной лавке было интересно. Тот факт, что официальный курс оказался на целых 4 копейки выше курса аукциона, говорит об очень высоких оборотах. Есть подозрение, что через пару дней я смогу написать о преодолении миллиардного рубежа.
Этот день в истории:
2017 - 2794.45 (-465)
2018 - 2726.77 (-397)
2016 - 2636.55
2015 - 2313.74
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вечера не торопятся баловать нас добротой.©
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:19
А это вам 24 к 4 января зачем? Хотите срочно отлиться для покупки губозакатывательной машинки?
Востаннє редагувалось escobar в Чет 26 гру, 2019 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
па 26 идём походу
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:28
Ну Ви так не спішіть! - Дайте до 24 дійдемо до Нового Року!
Наразі вже дехто продає і по -
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:28
давно ролики не надевал, еле откупился по 23.3 в банке. Сам виноват, пропустил дно.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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