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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3186318731883189>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 461
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

От вчора випадково побачив якогось експерта економіста - щось він про курс і економіку говорив . І пристали до нього з питанням - так хто ж винен - можна конкретно . Він трохи подумав і сказав таке ( моїми словами ) - персоніфікувати не можна , в загальному одним словом - "влада" . Кожен робить щось своє - а в загальному виходить ось таке - яке маємо ... Немає системного центру прийняття рішень .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:49

  Искатель написав:
  zzzzzz написав:lrs7719

Нет.

Но, НАК вероятно уверен в поступлении денег от Газпрома, и сегодня решил продать очень много долларов которые у него лежали в закромах. Ну и видимо очень Минфин просил.

Совершенно верно. Но я думаю, что скорее Минфин очень-очень просил, чем НАК уверен :)
Очень кушать хочется, год закрывать надо.


Кабмин обязал "Нафтогаз" досрочно перечислить в бюджет дивиденды на 8,5 миллиарда

Очень кушать хочется :D

Сколько это в долл.?

https://biz.censor.net.ua/news/3167400/ ... _milliarda
LEXX
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:55

  Faceless написав:
  Zebra написав:По 23.30 купил $100 на все карманные

Держите нас в курсе


Тримаємо, но Ви вже напевно скупились?) :mrgreen:

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Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:02

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...............26.12.2019..............27.12.2019
дата розрахунку..............24.12.2019..............26.12.2019
Долар США.....................2325,5155...............2329,2885
После полудня гривна отыграла чуть больше копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия вторника. С самого утра НБУ внес в торги сумятицу, организовав безлимитный аттракцион. Отвыкшие от такой формы интервенции продавцы (это первый аукцион в этом году), переборщили с заявками, оголив рынок, и курс пошел вверх. До 11 успели подскочить на 10 копеек. После окончания срока подачи заявок новые порции валюты восстановили привычное уже изобилие, рынок развернулся, и до 11-30 котировки снизились на 3 копейки. После этого остановились в ожидании результатов розыгрыша.
Перед обедом опустились еще на 3 копейки и снова остановились. После обеда концепция снова поменялась и начался уверенный рост. К 15-30 выросли на 9 копеек. Похоже, возбудившиеся утренним аттракционом покупатели сделали ставку на дальнейшее снижение котировок, слишком долго выжидали, в результате чего НБУ пришлось выкупить лишнее.
Официальный курс встретили котировками 23.3600 - 23.4100. За день котировки выросли на 13 копеек относительно открытия и на 11.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Вряд ли сегодняшнюю сессию можно анализировать с точки зрения тенденций на рынке, но наблюдать за битвой слонов в посудной лавке было интересно. Тот факт, что официальный курс оказался на целых 4 копейки выше курса аукциона, говорит об очень высоких оборотах. Есть подозрение, что через пару дней я смогу написать о преодолении миллиардного рубежа.

Этот день в истории:
2017 - 2794.45 (-465)
2018 - 2726.77 (-397)

2016 - 2636.55
2015 - 2313.74
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Есть подозрение, что через пару дней я смогу написать о преодолении миллиардного рубежа.
Вечера не торопятся баловать нас добротой.©
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:19

  fin написав:Интересно, к 4 января можно будет купить хотя бы по 24? Такое ощущение, что сейчас будет движение к реальному нормальному курсу.Я за, но только чтобы с 5 января, не раньше!

А это вам 24 к 4 января зачем? Хотите срочно отлиться для покупки губозакатывательной машинки?
Востаннє редагувалось escobar в Чет 26 гру, 2019 16:21, всього редагувалось 1 раз.
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

па 26 идём походу
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:28

  KOKS написав:па 26 идём походу


Ну Ви так не спішіть! - Дайте до 24 дійдемо до Нового Року! :mrgreen:
Наразі вже дехто продає і по -

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Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:28

  tobias написав:Зрозуміло, чому весь Київ в аваріях. Панічно шукають долари по 23.3 :)

давно ролики не надевал, еле откупился по 23.3 в банке. Сам виноват, пропустил дно.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:28

Ого, некоторые обменники по 23.35на себя берут.
ЛИХО
сірий
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