Додано: Чет 26 гру, 2019 16:02

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)

Починає діяти з...............26.12.2019..............27.12.2019

дата розрахунку..............24.12.2019..............26.12.2019

Долар США.....................2325,5155...............2329,2885

После полудня гривна отыграла чуть больше копейки.

Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия вторника. С самого утра НБУ внес в торги сумятицу, организовав безлимитный аттракцион. Отвыкшие от такой формы интервенции продавцы (это первый аукцион в этом году), переборщили с заявками, оголив рынок, и курс пошел вверх. До 11 успели подскочить на 10 копеек. После окончания срока подачи заявок новые порции валюты восстановили привычное уже изобилие, рынок развернулся, и до 11-30 котировки снизились на 3 копейки. После этого остановились в ожидании результатов розыгрыша.

Перед обедом опустились еще на 3 копейки и снова остановились. После обеда концепция снова поменялась и начался уверенный рост. К 15-30 выросли на 9 копеек. Похоже, возбудившиеся утренним аттракционом покупатели сделали ставку на дальнейшее снижение котировок, слишком долго выжидали, в результате чего НБУ пришлось выкупить лишнее.

Официальный курс встретили котировками 23.3600 - 23.4100. За день котировки выросли на 13 копеек относительно открытия и на 11.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Вряд ли сегодняшнюю сессию можно анализировать с точки зрения тенденций на рынке, но наблюдать за битвой слонов в посудной лавке было интересно. Тот факт, что официальный курс оказался на целых 4 копейки выше курса аукциона, говорит об очень высоких оборотах. Есть подозрение, что через пару дней я смогу написать о преодолении миллиардного рубежа.



Этот день в истории:

2017 - 2794.45 (-465)

2018 - 2726.77 (-397)



2016 - 2636.55

2015 - 2313.74