Миняйло поддержали загон
23,40 / 23,60 - 23,80
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:43
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:43
Дождались, пока вся клиентура "Бегемота" закроет свои кредитные лимиты, слив валюту. А сегодня можно и начать наказывать лохторат! Вот это шулеры у руля страны встали... Вчера типа всё гуд было, а сегодня вдруг вспомнили, что надо денежку народу отстегнуть на праздники. Забрали баксы по 22.90-23.05, а через неделю будут впаривать населению по 24-25-26... Эх, не дадут догрузиться валютой до 15 января по нормальной цене. Что успел выхватить по вчера, несмотря на крики "буде па 20", то и моё.
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:46
А чи був "загон"? - Його не має і не було!
Є просто "робота"! - Не більше і не менше!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:48
Да что вы так занервничали, малохольные!
Если контракт с Газпромом таки подпишут -
всё вернётся на круги своя...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:49
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:53
На миняйле уже заявки на продажу по 24,00-24,10 ))))
Погнали))))))))))
Живите своим умом!
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:53
есть мнение, тренд перевернулся.
Скупайтесь, глупцы ©
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
23.50/24.10 откуда топливо?
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:54
Сьогодні дехто вже зафіксував прибуток!
Максимум на скупку маємо -
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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