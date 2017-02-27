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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 31883189319031913192 ... 3194>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 463
Не нижче 24.50
47%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:42

Миняйло поддержали загон
23,40 / 23,60 - 23,80
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:43

  Proofy написав:
  tobias написав:Зрозуміло, чому весь Київ в аваріях. Панічно шукають долари по 23.3 :)

давно ролики не надевал, еле откупился по 23.3 в банке. Сам виноват, пропустил дно.

Я не брав, грн на рахунку, подивимось..)
twin
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:43

  zzzzzz написав:Курс резко двинул т.к. Минфин начал финансирование бюджетных расходов.

Все попильщики теперь обрадуются, не удивлюсь если завтра,после завтра межбанк долетит до 24, а налик до 24,50-25,00

Дождались, пока вся клиентура "Бегемота" закроет свои кредитные лимиты, слив валюту. А сегодня можно и начать наказывать лохторат! Вот это шулеры у руля страны встали... Вчера типа всё гуд было, а сегодня вдруг вспомнили, что надо денежку народу отстегнуть на праздники. :mrgreen: Забрали баксы по 22.90-23.05, а через неделю будут впаривать населению по 24-25-26... Эх, не дадут догрузиться валютой до 15 января по нормальной цене. Что успел выхватить по вчера, несмотря на крики "буде па 20", то и моё.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:46

  zzzzzz написав:Миняйло поддержали загон
23,40 / 23,60 - 23,80


А чи був "загон"? - Його не має і не було!
Є просто "робота"! - Не більше і не менше!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:48

Да что вы так занервничали, малохольные!
Если контракт с Газпромом таки подпишут -
всё вернётся на круги своя...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:49

  PS4 написав:
  сірий написав:Ого, некоторые обменники по 23.35на себя берут.
ЛИХО


этого хорошо, можно будет повыше скинуть зелень на подарочки

Я бы не торопился :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:53

На миняйле уже заявки на продажу по 24,00-24,10 ))))


Погнали))))))))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:53

  Dobrofey написав:Так если НБУ нагреб сегодня несколько сотен (млн $), чего вдруг наличный рынок рванул резко вверх на 30 коп с утра? тем более перед новогодними выходными...
есть мнение, тренд перевернулся.
Скупайтесь, глупцы ©
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

23.50/24.10 откуда топливо?
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:54

  PS4 написав:держу руку на пусть с котлетой на продажу!


Сьогодні дехто вже зафіксував прибуток!
Максимум на скупку маємо - Зображення
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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