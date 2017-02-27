Загон вверх в предподследнем рабочем дне года, перед 5 дневными выходными.
Никогда такого не было, и вот, опять.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Загон вверх в предподследнем рабочем дне года, перед 5 дневными выходными.
Никогда такого не было, и вот, опять.
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Давно не видел чтоб ОТП банк менял курс 3 раза за день. Тоже поддержали загон.
Ну и я следом. Зашел на все что было в вечно зеленый.
Время покажет))))
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:01
Тут все дело в том что минфин начал поздно платежи по финансировпнию бюджета проводить.
А банки еше в субботу будут работать.
Живите своим умом!
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:03
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:04
Ті хто "мав скупитись" - скупились!
Хто чекає 22, чи 20 - Не в цьому році вже!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:05
конечно могут. в этом же и есть достоинство овгз - выход в любой момент без потери накопленного процента!
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:05
Недавно проводив аналітику. Висновок. Якби від 2014 року від 30 до 40% тримав в гривні на депозитах - нічого би не втратив, а навіть суттєво виграв в доларах (я би точно конвертував у валюту нижче 24).
Якби мав вільну гривню - напевне докупився би на початку цього тижня ще і по 23,1.
Але після останньої покупки по 24,05 твердо прийняв рішення виходити на співвідношення валюта/гривня 70/30%. Понабивав стовпці і маю спокій на душі. Тепер тільки б гривні, щоб ці стовпці поповнювати.
Оскільки заробляю в гривні, то бюджет веду у двох валютах. Завжди хочеться знати що не упустив можливу вигоду по жодній із них. Цей ріст суттєво покращує гривневі активи і не впливає на валютні. що є добре.
Серйозно розглядаю варіант при курсі 24,5 переходити в гривню до визначених меж. На даний момент я в ній тільки на 10%.
ПС:Питання всім тим хто казав, що встигне перекинутись як що що. ВСТИГНУЛИ?
Востаннє редагувалось Realist в Чет 26 гру, 2019 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:06
Завтра ждём НБУ з вогнегасныком//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:06
"Никогда такого не было, и вот, опять" - Таке завжди є, було і буде!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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