Додано: Чет 26 гру, 2019 17:05

twin написав: Proofy написав: tobias написав: Зрозуміло, чому весь Київ в аваріях. Панічно шукають долари по 23.3 Зрозуміло, чому весь Київ в аваріях. Панічно шукають долари по 23.3

давно ролики не надевал, еле откупился по 23.3 в банке. Сам виноват, пропустил дно. давно ролики не надевал, еле откупился по 23.3 в банке. Сам виноват, пропустил дно.

Я не брав, грн на рахунку, подивимось..) Я не брав, грн на рахунку, подивимось..)

Недавно проводив аналітику. Висновок. Якби від 2014 року від 30 до 40% тримав в гривні на депозитах - нічого би не втратив, а навіть суттєво виграв в доларах (я би точно конвертував у валюту нижче 24).Якби мав вільну гривню - напевне докупився би на початку цього тижня ще і по 23,1.Але після останньої покупки по 24,05 твердо прийняв рішення виходити на співвідношення валюта/гривня 70/30%. Понабивав стовпці і маю спокій на душі. Тепер тільки б гривні, щоб ці стовпці поповнювати.Оскільки заробляю в гривні, то бюджет веду у двох валютах. Завжди хочеться знати що не упустив можливу вигоду по жодній із них. Цей ріст суттєво покращує гривневі активи і не впливає на валютні. що є добре.Серйозно розглядаю варіант при курсі 24,5 переходити в гривню до визначених меж. На даний момент я в ній тільки на 10%.ПС:Питання всім тим хто казав, що встигне перекинутись як що що. ВСТИГНУЛИ?