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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 318931903191319231933194>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 463
Не нижче 24.50
47%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Загон вверх в предподследнем рабочем дне года, перед 5 дневными выходными.

Никогда такого не было, и вот, опять.
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Давно не видел чтоб ОТП банк менял курс 3 раза за день. Тоже поддержали загон.
Ну и я следом. Зашел на все что было в вечно зеленый.
Время покажет))))
Millioner1
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:00

Запорожье,район Авроры..
23.6 прием...но от 5000
komant733
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:01

  escobar написав:Загон вверх в предподследнем рабочем дне года, перед 5 дневными выходными.

Никогда такого не было, и вот, опять.


Тут все дело в том что минфин начал поздно платежи по финансировпнию бюджета проводить.

А банки еше в субботу будут работать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:03

  чик написав:шо, зассали гривнепатриоты :lol: не боись, если надо нбу всё обратно сольёт - им теперь курс надо держать ато нерезы на выход ломануться...


А разве нерезы могут в любой момент выходить а не по окончании срока облигаций ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:04

  Proofy написав:
  Dobrofey написав:Так если НБУ нагреб сегодня несколько сотен (млн $), чего вдруг наличный рынок рванул резко вверх на 30 коп с утра? тем более перед новогодними выходными...
есть мнение, тренд перевернулся.
Скупайтесь, глупцы ©


Ті хто "мав скупитись" - скупились!
Хто чекає 22, чи 20 - Не в цьому році вже! :mrgreen:
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:05

  vladimir07 написав:
  чик написав:шо, зассали гривнепатриоты :lol: не боись, если надо нбу всё обратно сольёт - им теперь курс надо держать ато нерезы на выход ломануться...


А разве нерезы могут в любой момент выходить а не по окончании срока облигаций ?

конечно могут. в этом же и есть достоинство овгз - выход в любой момент без потери накопленного процента!
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:05

  twin написав:
  Proofy написав:
  tobias написав:Зрозуміло, чому весь Київ в аваріях. Панічно шукають долари по 23.3 :)

давно ролики не надевал, еле откупился по 23.3 в банке. Сам виноват, пропустил дно.

Я не брав, грн на рахунку, подивимось..)

Недавно проводив аналітику. Висновок. Якби від 2014 року від 30 до 40% тримав в гривні на депозитах - нічого би не втратив, а навіть суттєво виграв в доларах (я би точно конвертував у валюту нижче 24).
Якби мав вільну гривню - напевне докупився би на початку цього тижня ще і по 23,1.
Але після останньої покупки по 24,05 твердо прийняв рішення виходити на співвідношення валюта/гривня 70/30%. Понабивав стовпці і маю спокій на душі. Тепер тільки б гривні, щоб ці стовпці поповнювати.
Оскільки заробляю в гривні, то бюджет веду у двох валютах. Завжди хочеться знати що не упустив можливу вигоду по жодній із них. Цей ріст суттєво покращує гривневі активи і не впливає на валютні. що є добре.
Серйозно розглядаю варіант при курсі 24,5 переходити в гривню до визначених меж. На даний момент я в ній тільки на 10%.

ПС:Питання всім тим хто казав, що встигне перекинутись як що що. ВСТИГНУЛИ?
Востаннє редагувалось Realist в Чет 26 гру, 2019 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:06

Завтра ждём НБУ з вогнегасныком//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:06

  zzzzzz написав:
  escobar написав:Загон вверх в предподследнем рабочем дне года, перед 5 дневными выходными.

Никогда такого не было, и вот, опять.


Тут все дело в том что минфин начал поздно платежи по финансировпнию бюджета проводить.

А банки еше в субботу будут работать.


"Никогда такого не было, и вот, опять" - Таке завжди є, було і буде! 8)
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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