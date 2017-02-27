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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 31903191319231933194>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 463
Не нижче 24.50
47%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:07

  чик написав:шо, зассали гривнепатриоты :lol: не боись, если надо нбу всё обратно сольёт - им теперь курс надо держать ато нерезы на выход ломануться...

Для ракет нужно топливо в виде высокой инфляции, больших эмиссий, кучи в общем нарезанного гривневого нала на шаловливых потных ручонках спекулей.
А этого нет и не предвидится.

Нынешние же потуги серьезно погнать вверх если не нацбанк, так экспортеры и нерезиденты радостно погасят.
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:09

  asti написав:Завтра ждём НБУ з вогнегасныком//)


А навіщо він, курс в бюджеті є? - От і ми +-2-3 гривні будемо коливатись!
Все що більше, то "зло"! - і "маніпуляції"!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:10

  Realist написав:Серйозно розглядаю варіант при курсі 24,5 переходити в гривню до визначених меж. На даний момент я в ній тільки на 10%.

До конца января выше 24,2 на межике за счастье будет.

24,5 это только в случае серьезной коррекции в период зимней спячки.
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:11

  escobar написав:Загон вверх в предподследнем рабочем дне года, перед 5 дневными выходными.

Никогда такого не было, и вот, опять.


Извечный алений туземун. Хоть пешком но до луны. Ктобы мог подумать сколько правды в этих знакомых предновогодних картинках
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Surfer
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:12

  Realist написав:Недавно проводив аналітику. Висновок. Якби від 2014 року від 30 до 40% тримав в гривні на депозитах - нічого би не втратив, а навіть суттєво виграв в доларах (я би точно конвертував у валюту нижче 24).


Аналитика, которая сделана задним числом, делает любого пересичного миллионером. И кого волнует 2014 год? "Проведите аналитику" до 2024 года...
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:13

  asti написав:Завтра ждём НБУ з вогнегасныком//)

Чет сомневаюсь, думаю дадут пока порезвиться страждущим.
Тем более по стране бродят толпы угрюмых недовольных курсом 23 типов.

В октябре межбанк вон на 70 копеек вверх ускакал, пока нацбанк не начал чесаться...
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:14

  lrs7719 написав:
  Realist написав:Недавно проводив аналітику. Висновок. Якби від 2014 року від 30 до 40% тримав в гривні на депозитах - нічого би не втратив, а навіть суттєво виграв в доларах (я би точно конвертував у валюту нижче 24).


Аналитика, которая сделана задним числом, делает любого пересичного миллионером. И кого волнует 2014 год? "Проведите аналитику" до 2024 года...


Помню я такой умный летом 2014 продавал доллары по 12-13 , а потом осенью откупал по 19
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:15

  Realist написав:
Оскільки заробляю в гривні, то бюджет веду у двох валютах. Завжди хочеться знати що не упустив можливу вигоду по жодній із них.


даремно витрачаете свій час...
краще заробляти, чим рахувати,

або займатися спортом/відпочинком

п.с. після цих калькуляцій треба прийняти заспокіливі засоби?
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:20

  escobar написав:
  Realist написав:Серйозно розглядаю варіант при курсі 24,5 переходити в гривню до визначених меж. На даний момент я в ній тільки на 10%.

До конца января выше 24,2 на межике за счастье будет.

24,5 это только в случае серьезной коррекции в период зимней спячки.


на 31.12 курс 28 как и планировалось, всем спасибо :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:21

2% - это загон? Особенно для тех кто сливался выше 24.

  Surfer написав:
  escobar написав:Загон вверх в предподследнем рабочем дне года, перед 5 дневными выходными.

Никогда такого не было, и вот, опять.


Извечный алений туземун. Хоть пешком но до луны. Ктобы мог подумать сколько правды в этих знакомых предновогодних картинках
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