Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:07
чик написав:
шо, зассали гривнепатриоты
не боись, если надо нбу всё обратно сольёт - им теперь курс надо держать ато нерезы на выход ломануться...
Для ракет нужно топливо в виде высокой инфляции, больших эмиссий, кучи в общем нарезанного гривневого нала на шаловливых потных ручонках спекулей.
А этого нет и не предвидится.
Нынешние же потуги серьезно погнать вверх если не нацбанк, так экспортеры и нерезиденты радостно погасят.
escobar
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Додано: Чет 26 гру, 2019 17:09
asti написав:
Завтра ждём НБУ з вогнегасныком//)
А навіщо він, курс в бюджеті є? - От і ми +-2-3 гривні будемо коливатись!
Все що більше, то "зло"! - і "маніпуляції"!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Додано: Чет 26 гру, 2019 17:10
Realist написав:
Серйозно розглядаю варіант при курсі 24,5 переходити в гривню до визначених меж. На даний момент я в ній тільки на 10%.
До конца января выше 24,2 на межике за счастье будет.
24,5 это только в случае серьезной коррекции в период зимней спячки.
escobar
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Додано: Чет 26 гру, 2019 17:11
escobar написав:
Загон вверх в предподследнем рабочем дне года, перед 5 дневными выходными.
Никогда такого не было, и вот, опять.
Извечный алений туземун. Хоть пешком но до луны. Ктобы мог подумать сколько правды в этих знакомых предновогодних картинках
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Surfer
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Додано: Чет 26 гру, 2019 17:12
Realist написав:
Недавно проводив аналітику. Висновок. Якби від 2014 року від 30 до 40% тримав в гривні на депозитах - нічого би не втратив, а навіть суттєво виграв в доларах (я би точно конвертував у валюту нижче 24).
Аналитика, которая сделана задним числом, делает любого пересичного миллионером. И кого волнует 2014 год? "Проведите аналитику" до 2024 года...
lrs7719
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Додано: Чет 26 гру, 2019 17:13
asti написав:
Завтра ждём НБУ з вогнегасныком//)
Чет сомневаюсь, думаю дадут пока порезвиться страждущим.
Тем более по стране бродят толпы угрюмых недовольных курсом 23 типов.
В октябре межбанк вон на 70 копеек вверх ускакал, пока нацбанк не начал чесаться...
escobar
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Додано: Чет 26 гру, 2019 17:14
lrs7719 написав: Realist написав:
Недавно проводив аналітику. Висновок. Якби від 2014 року від 30 до 40% тримав в гривні на депозитах - нічого би не втратив, а навіть суттєво виграв в доларах (я би точно конвертував у валюту нижче 24).
Аналитика, которая сделана задним числом, делает любого пересичного миллионером. И кого волнует 2014 год? "Проведите аналитику" до 2024 года...
Помню я такой умный летом 2014 продавал доллары по 12-13 , а потом осенью откупал по 19
Живите своим умом!
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Додано: Чет 26 гру, 2019 17:15
Realist написав:
Оскільки заробляю в гривні, то бюджет веду у двох валютах. Завжди хочеться
знати що не упустив можливу вигоду по жодній із них.
даремно витрачаете свій час...
краще заробляти, чим рахувати,
або займатися спортом/відпочинком
п.с. після цих калькуляцій треба прийняти заспокіливі засоби?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 17:20
escobar написав: Realist написав:
Серйозно розглядаю варіант при курсі 24,5 переходити в гривню до визначених меж. На даний момент я в ній тільки на 10%.
До конца января выше 24,2 на межике за счастье будет.
24,5 это только в случае серьезной коррекции в период зимней спячки.
на 31.12 курс 28 как и планировалось, всем спасибо
kwon
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Додано: Чет 26 гру, 2019 17:21
Surfer написав: escobar написав:
Загон вверх в предподследнем рабочем дне года, перед 5 дневными выходными.
Никогда такого не было, и вот, опять.
Извечный алений туземун. Хоть пешком но до луны. Ктобы мог подумать сколько правды в этих знакомых предновогодних картинках
Merry Christmas & Happy New year !
Вело
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