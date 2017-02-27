Это от слишком хорошей жизни.
Я вот тем летом банки в землю закапывал или мозговал как наличку мимо блокпостов везти.
2014 год, он на донбассе был такой...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:24
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:24
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:26
Первая столица:
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:27
Realist
Я ще навіть 10% в грн не дотягнув, але стараюсь)
Ну а встигнути мали ті хто здавав по 24-25-26 так би мовити зафіксуватись.
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:29
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:32
А другой такой "вумный" тарился БАВЛом...
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:37
экспортёрам и нерезам лучше дороже слиться - нафига им шо то тушить нбу будет "таргетировать"
а шо делать?
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:39
Це Ви так жартуєте? Дайте до 25 спочатку і по "сторонам" подивитись!
- Економічну обстановку оцінити!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:42
О каких экспортерах речь?)) Металурги на спаде, аграрии уже тоже много продали, разве что снова навтогаз и нерезы.
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:45
23,65 - Вже "загон", на сьогодні!) - Потрібна стабілізація 23,5!
Більше 50 копійок за 1 день?) -
Востаннє редагувалось w_bufett в Чет 26 гру, 2019 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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