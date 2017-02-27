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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3191319231933194>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 463
Не нижче 24.50
47%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
34
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:24

  zzzzzz написав:Помню я такой умный летом 2014 продавал доллары по 12-13 , а потом осенью откупал по 19

Это от слишком хорошей жизни.
Я вот тем летом банки в землю закапывал или мозговал как наличку мимо блокпостов везти.
2014 год, он на донбассе был такой...
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:24

  asti написав:Завтра ждём НБУ з вогнегасныком//)

Та ну, до 27 ще далеко :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:26

Первая столица:
Обмен Валют доллар 23.50/23.90, рубль 0.373/0.380, евро 25.80/26.60,Салтовка м.Ак.Павлова, Центр, м.Киевская
komp
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:27

Realist
Я ще навіть 10% в грн не дотягнув, але стараюсь)
Ну а встигнути мали ті хто здавав по 24-25-26 так би мовити зафіксуватись.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:29

  сірий написав:
  asti написав:Завтра ждём НБУ з вогнегасныком//)

Та ну, до 27 ще далеко :mrgreen:

27 перебор, а от налити бажаючим по 23,50-60 саме то))
twin
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:32

  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:
  Realist написав:Недавно проводив аналітику. Висновок. Якби від 2014 року від 30 до 40% тримав в гривні на депозитах - нічого би не втратив, а навіть суттєво виграв в доларах (я би точно конвертував у валюту нижче 24).


Аналитика, которая сделана задним числом, делает любого пересичного миллионером. И кого волнует 2014 год? "Проведите аналитику" до 2024 года...


Помню я такой умный летом 2014 продавал доллары по 12-13 , а потом осенью откупал по 19


А другой такой "вумный" тарился БАВЛом...
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:37

  escobar написав:Нынешние же потуги серьезно погнать вверх если не нацбанк, так экспортеры и нерезиденты радостно погасят.

экспортёрам и нерезам лучше дороже слиться - нафига им шо то тушить :? нбу будет "таргетировать" :lol:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:39

  сірий написав:
  asti написав:Завтра ждём НБУ з вогнегасныком//)

Та ну, до 27 ще далеко :mrgreen:


Це Ви так жартуєте? :D Дайте до 25 спочатку і по "сторонам" подивитись!
- Економічну обстановку оцінити!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:42

О каких экспортерах речь?)) Металурги на спаде, аграрии уже тоже много продали, разве что снова навтогаз и нерезы.
DonalьD
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:45

  komp написав:Первая столица:
Обмен Валют доллар 23.50/23.90, рубль 0.373/0.380, евро 25.80/26.60,Салтовка м.Ак.Павлова, Центр, м.Киевская


23,65 - Вже "загон", на сьогодні!) - Потрібна стабілізація 23,5! :mrgreen: Зображення

Більше 50 копійок за 1 день?) - Зображення
Востаннє редагувалось w_bufett в Чет 26 гру, 2019 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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